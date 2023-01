Cassano ha un nuovo nemico, l’alleato più ostinato di Allegri: “Non si può sentire” Cassano durissimo nei confronti della Juventus e di Allegri dopo la batosta di Napoli ma da stasera ha un nuovo nemico.

A cura di Vito Lamorte

La Juventus ha subito una batosta in casa del Napoli dopo 8 vittorie di fila e ha fermato la sua corsa verso la vetta della classifica, portandosi nuovamente a -10. I bianconeri hanno subito in maniera clamorosa l'offensiva da parte dei calciatori di Luciano Spalletti, che hanno dominato in lungo e in largo per tutto il match del Maradona.

Poco dopo il triplice fischio finale sono arrivate le parole durissime di Antonio Cassano nel corso della BoboTv su Twitch sulla prova della Vecchia Signora: "La Juventus in tutte le gare in cui ha giocato ha fatto schifo. Solo contro la Lazio c'è stata un'eccezione. Stasera si è visto un Napoli che ha fatto 90′ di dominio in lungo e in largo, mentre la Juventus ha creato occasioni solo su due errori di Rrhamani".

L'ex attaccante di Bari, Roma, Inter, Real Madrid e Milan ha criticato duramente la squadra bianconera e il suo modo di giocare nei mesi scorsi e ha voluto ribadire il suo punto di vista: "I cinque gol subiti è la conclusione delle altre gare pessime che ha fatto, contro una squadra con qualità superiori a Lecce, Udinese, Cremonese e le altre vittorie".

FantAntonio non ha risparmiato nemmeno Giovanni Galeone, mentore di Max Allegri che spesso si pronuncia sui risultati del suo allievo: "Sentire Galeone che continua a dire che Allegri ha rifiutato Real, Chelsea e le altre sono cagate. Non si può sentire più una persona che prende le difese di un allenatore che ha più culo che anima. Spalletti ha vinto meno di Allegri ma lui è un genio".

Nei giorni scorsi Cassano si era scagliato in maniera molto dura contro il tecnico livornese: "Mi fa schifo – ha detto – Se mi prende per il c**o dico che fai schifo perché dici cagate (riferito ad Allegri ndr). La Juve è tornata a fare schifo e me ne sbatto i co*****ni se vince il campionato".

Parole che hanno fatto, e faranno, discutere ma l'ex calciatore non lesina mai critiche nei confronti di cose che non lo convincono o non gli piacciono. Con Allegri si tratta di un ‘amore' iniziato qualche tempo fa e che non smette di regalare nuovi colpi di scema.