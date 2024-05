video suggerito

Cassano fa il nome del nuovo allenatore del Napoli: "Quello che gioca il peggior calcio in Italia" Antonio Cassano e Lele Adani hanno parlato del possibile nuovo allenatore del Napoli. Il barese ha tirato in ballo un suo vecchio "nemico"

A cura di Marco Beltrami

Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? Ne hanno parlato anche Antonio Cassano e Lele Adani, che stanno scaldando i motori in vista del loro nuovo format che partirà con l'inizio del prossimo campionato di Serie A. L'ex attaccante barese in particolare è convinto che a raccogliere l'eredità di Calzona, possa essere un tecnico che ha più volte dimostrato di non stimare calcisticamente, ovvero Massimiliano Allegri.

Cassano parla di Allegri come nuovo allenatore del Napoli

Nell'ultima puntata de La Fiera del Calcio, Cassano, Adani e Ventola hanno parlato anche del casting per le panchine dunque. Secondo FantAntonio, Allegri dopo l'addio turbolento alla Juventus, potrebbe essere il prescelto per il futuro del Napoli: "Ho un’idea e oggi probabilmente io e te discuteremo. Occhio che il prossimo allenatore del Napoli può essere quello che gioca peggio in Italia. Chi? È uno, quello che gioca peggio. Allegri".

Scettico Lele Adani, perché a suo dire Allegri potrebbe non rientrare nella progettualità di De Laurentiis per le sue caratteristiche. Un modo per fare riferimento al solito dualismo gioco-risultati: "È una chiamata che sconfesserebbe un po’, anzi tanto, la ricerca che ha fatto De Laurentiis nel percorso della sua scelta perché comunque tu prima hai parlato di Sarri, Spalletti, Benitez: allenatori che avevano un’idea e uno sbocco di un certo tipo. Lui cosa cercherebbe secondo te in Allegri?".

Perché per Cassano Allegri sarebbe perfetto per De Laurentiis

Idee chiare da parte di Cassano che ha spiegato: "Allegri è un aziendalista. De Laurentiis ha bisogno di uno che non gli faccia da ombra. Semplice". Per questo l'ex Juve sarebbe un profilo più gradito al patron, rispetto al suo predecessore in bianconero Conte per Cassano: "Se vuoi rimettere su la stagione e arrivare quarto devi prendere Conte dicevo. Ma Conte secondo me dura due giorni: quello della presentazione, e poi il giorno dopo se ne va. Allegri è uno che sta lì e dice ‘sì, sì’. Devi far giocare la squadra? Tu avevi il jolly per fare tutto quello che volevi, lo hai sbagliato e allora o vai a prendere un giovane come Italiano, Motta ecc, mi auguro Pioli no, perché a Napoli con lui diventa dura perché non è che gli fa da ombra, lo copre".

In conclusione, ecco la spiegazione finale con tanto di stoccata a De Laurentiis: "Allegri ha vinto tanto, ha uno status, viene qua, e bravo a fare il suo solito cinema e lui sta sempre come perno principale. Dimenticando quello che ho sempre detto: che il Napoli è della gente non suo, lui è il presidente ma si deve ricordare gente e il Napoli. Ma occhio alla situazione Allegri.