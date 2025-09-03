Cassano è sicuro: “Allegri a lungo andare potrebbe anche mettere fuori Modric come fece con Pirlo”

Antonio Cassano ha parlato del mercato del Milan e ha analizzato il modo in cui Allegri potrebbe scegliere di giocare nelle prossime partite con la rosa al completo, soffermandosi soprattutto sul centrocampo rossonero dopo l’arrivo di Rabiot.

Antonio Cassano ha parlato del mercato del Milan e ha analizzato il modo in cui Massimiliano Allegri potrebbe scegliere di giocare nelle prossime partite con la rosa al completo. L'ex attaccante della Nazionale Italiana si è così espresso a ‘Viva El Futbol' sull'arrivo di Adrien Rabiot e ha ipotizzato il possibile centrocampo rossonero in vista del prossimo futuro: “Allegri ha spinto per l’arrivo di Rabiot, è un suo uomo, un giocatore importante che in A può far la differenza, Lui e Loftus-Cheek sono le classiche mezze ali che piacciono all’allenatore. Occhio che a lungo andare potrebbe anche mettere fuori Modric, perché a lui non piacciono questi giocatori, come fece con Pirlo".

Il riferimento è all'episodio che portò Andrea Pirlo a lasciare il Milan a parametro zero e ad andare via perché "nel mio ruolo [Allegri, ndr] preferiva altri giocatori" e ha raccontato più volte come la società fece di tutto per fargli capire che non rientrava più nei piani ("L'ho capito subito durante quel colloquio").

L'ex attaccante del Milan, che in rossonero ha vinto lo Scudetto proprio con Allegri in panchina nel 2010-2011, ha ipotizzato una possibile esclusione di Modric nella linea mediana come accadde con Pirlo: "Oh, ve lo dico adesso, occhio che a lunga andare potrebbe potrebbe anche mettere fuori Modric perché è capace eh… Perché quel genere di giocatore a lui non piace. Con Pirlo ce lo ricordiamo quello che era successo. Modric per me deve giocare e poi tutto il resto… però nella sua idea, occhio a quello che vi sto dicendo".