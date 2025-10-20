Cassano durissimo su Leao: “Ha la stampa a favore, a Greenwood non gli pulisce nemmeno il piede destro”

Il Milan torna in vetta alla Serie A, accendendo i sogni dei tifosi. La squadra di Massimiliano Allegri, grazie al successo per 2-1 sulla Fiorentina, si è portata momentaneamente davanti a Roma, Inter e Napoli di un punto. Il tecnico livornese ha puntato su Rafael Leao, che al ritorno da titolare ha siglato una doppietta decisiva.

Dopo un primo tempo complicato, in cui il giocatore portoghese faticava a rendersi pericoloso da centravanti, l’ingresso di Gimenez ha sbloccato la partita: Leao ha guadagnato libertà nei movimenti e ha inciso sul risultato finale. Nonostante i gol, il giocatore continua a essere al centro delle critiche e Antonio Cassano, che non gli ha mai risparmiato critiche, ha puntato ancora il dito contro il numero 10 del Diavolo.

"Cari giornalisti incompetenti, parlo di voi, Gazzetta, perché danno 7 a Nico Paz che ha vinto da solo contro la Juventus e 7,5 a Leao, che ha la stampa a favore, e ha fatto una partita inguardabile a parte i gol?”, queste le parole dell’ex attaccante della Nazionale Italiana. Pur riconoscendo la prestazione eccezionale di Paz, la Rosea sembra aver privilegiato Leao per i due centri realizzati, con una differenza di voti comunque contenuta.

Cassano: "Leão a Greenwood non gli pulisce nemmeno il piede destro"

Antonio Cassano nel corso della trasmissione ‘El Viva Futbol' con Daniele Adani e Nicola Ventola ha paragonato Leao a Greenwood: “Leão a questo non gli pulisce nemmeno il piede destro, che usa solo per calciare i rigori”.

Mason Greenwood, per chi non lo conoscesse, è un calciatore dell'Olympique Marsiglia che sta facendo molto bene in Ligue 1 ed è il jolly offensivo della squadra di Roberto De Zerbi: in 10 presenze tra campionato francese e Champions League ha messo a bilancio 7 gol e 4 assist.

Nonostante i gol e gli assist decisivi, il talento portoghese continua a essere oggetto di valutazioni negative da parte di Cassano, che ha sempre dichiarato di voler mantenere la sua linea critica. Ancora una volta FantAntonio non ha risparmiato giudizi severi su Leao, nonostante la buona prestazione mostrata contro la Fiorentina: la doppietta del numero 10 dei rossoneri ha regalato la vetta della classifica del Diavolo.