Calcio
video suggerito
video suggerito

Cassano durissimo su Leao: “Ha la stampa a favore, a Greenwood non gli pulisce nemmeno il piede destro”

Leao ancora nel mirino di Cassano: dura critica di FantAntonio nonostante la doppietta del numero 10 del Milan alla Fiorentina. “Ha la stampa a favore, a Greenwood non gli pulisce nemmeno il piede destro”, l’accusa dell’ex attaccante.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Vito Lamorte
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il Milan torna in vetta alla Serie A, accendendo i sogni dei tifosi. La squadra di Massimiliano Allegri, grazie al successo per 2-1 sulla Fiorentina, si è portata momentaneamente davanti a Roma, Inter e Napoli di un punto. Il tecnico livornese ha puntato su Rafael Leao, che al ritorno da titolare ha siglato una doppietta decisiva.

Dopo un primo tempo complicato, in cui il giocatore portoghese faticava a rendersi pericoloso da centravanti, l’ingresso di Gimenez ha sbloccato la partita: Leao ha guadagnato libertà nei movimenti e ha inciso sul risultato finale. Nonostante i gol, il giocatore continua a essere al centro delle critiche e Antonio Cassano, che non gli ha mai risparmiato critiche, ha puntato ancora il dito contro il numero 10 del Diavolo.

Immagine

"Cari giornalisti incompetenti, parlo di voi, Gazzetta, perché danno 7 a Nico Paz che ha vinto da solo contro la Juventus e 7,5 a Leao, che ha la stampa a favore, e ha fatto una partita inguardabile a parte i gol?”, queste le parole dell’ex attaccante della Nazionale Italiana. Pur riconoscendo la prestazione eccezionale di Paz, la Rosea sembra aver privilegiato Leao per i due centri realizzati, con una differenza di voti comunque contenuta.

Leggi anche
Cassano dice cosa manca a Leao, l'uso elementare dell'attrezzo: "Non sa calciare, destro e sinistro"

Cassano: "Leão a Greenwood non gli pulisce nemmeno il piede destro"

Antonio Cassano nel corso della trasmissione ‘El Viva Futbol' con Daniele Adani e Nicola Ventola ha paragonato Leao a Greenwood: “Leão a questo non gli pulisce nemmeno il piede destro, che usa solo per calciare i rigori”.

Mason Greenwood, per chi non lo conoscesse, è un calciatore dell'Olympique Marsiglia che sta facendo molto bene in Ligue 1 ed è il jolly offensivo della squadra di Roberto De Zerbi: in 10 presenze tra campionato francese e Champions League ha messo a bilancio 7 gol e 4 assist. 

Immagine

Nonostante i gol e gli assist decisivi, il talento portoghese continua a essere oggetto di valutazioni negative da parte di Cassano, che ha sempre dichiarato di voler mantenere la sua linea critica. Ancora una volta FantAntonio non ha risparmiato giudizi severi su Leao, nonostante la buona prestazione mostrata contro la Fiorentina: la doppietta del numero 10 dei rossoneri ha regalato la vetta della classifica del Diavolo. 

Calcio
Milan
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
tennis
Perché Sinner ha rinunciato alla Coppa Davis con l’Italia, aiutato dal regolamento
Pietrangeli stronca Sinner: “Spero durante la Coppa Davis non vada a giocare altrove… Troppi soldi”
Jannik Sinner salta le finali di Coppa Davis con l'Italia, l'annuncio: "È stata una scelta difficile"
Il capitano, Filippo Volandri: "Non ha dato la sua disponibilità". La Federazione: "decisione dolorosa"
Quando gioca Jannik Sinner contro Altmaier nle prossimo torneo ATP a Vienna: data e orario dell'incontro
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views