Cassano distrugge Dybala, per lui è sopravvalutato: “Con uno starnuto sta fermo 15 partite” Cassano è duro con Dybala, arrivato ai saluti con la Roma: “A Roma puoi piangere o lamentarti se va via Totti, non se va via Dybala”. E individua il sostituto perfetto già a disposizione di De Rossi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Antonio Cassano è una sentenza: in casa Roma non si parla d'altro che del possibile addio di Paulo Dybala, a un passo dal clamoroso trasferimento in Arabia Saudita, e l'ex giocatore prova a consolare i tifosi giallorossi dicendo la sua sull'argentino. E come sempre non risparmia i giudizi, sempre netti e severi oltre che estremamente divisivi. Questa volta la sua disamina ha coinvolto la Joya e soprattutto la sua condizione fisica. Per Cassano l'ex Juve è sopravvalutato e oltretutto per lui De Rossi avrebbe a disposizione un sostituto più forte, giovane e affidabile su cui puntare fin da subito.

Cassano critica Dybala: "Sopravvalutato"

L'ex talento di Bari vecchia non ha nessun dubbio nel parlare dell'argentino. Intervenuto nel corso del programma Viva el Futbol (frutto della scissione con Bobo Vieri dopo l'addio alla Bobo TV), al quale partecipa con Lele Adani e Nicola Ventola, Cassano ha parlato della situazione attuale della Roma e in particolare del possibile addio di Dybala: il giocatore sarebbe pronto a trasferirsi in Arabia Saudita, dove ha trovato già l'accordo economico con l'Al Qadsiah, una mossa a sorpresa nel suo cammino che sembrava destinato a continuare in Serie A.

L'ex giocatore però ha voluto rallegrare i tifosi giallorossi. Per lui la Joya è un giocatore sopravvalutato e molto debole dal punto di vista fisico, visto la sua storia caratterizzata da diversi infortuni: "Dybala è un sopravvalutato. Ha la stampa a favore che lo fa passare come un fenomeno. Ha un fisico di m***a, con uno starnuto sta fermo 15 partite. A Roma puoi piangere o lamentarti se va via Totti, non se va via Dybala. Stanno facendo casino, ma prima viene la Roma, poi De Rossi, poi Dybala e i calciatori".

Il sostituto ideale

Non ci sarebbe quindi da strapparsi i capelli per l'addio anticipato di Dybala che in poco tempo era diventato uno degli idoli dei tifosi della Roma. Secondo Cassano i giallorossi avrebbero già il sostituto in casa, pronto per essere schierato da De Rossi con grande successo. Il predestinato sarebbe Soulé, arrivato in questa sessione di mercato dalla Juventus per circa 25 milioni di euro: "C’è un giocatore come Soulé che è molto più forte di lui per fisico, dribbling e personalità. È giovane, Dybala ha 31 anni, se fosse un fenomeno la Juventus non l’avrebbe mandato via".