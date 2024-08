video suggerito

Calciomercato: Juve, è il giorno di Nico e di Kalulu. Bellanova all’Atalanta, Inter-Independiente si chiude per Palacios Le ultime notizie di calciomercato di oggi, 21 agosto 2024: la Juve chiude per Nico Gonzalez e Kalulu e attende l’offerta per Chiesa dal Barcellona. L’Atalanta definisce l’acquisto di Bellanova, l’Inter incontra l’Independiente per Palacios. Stand-by a Roma per Dybala, così come a Napoli per Lukaku. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Tutte le notizie di calciomercato di oggi 21 agosto 2024 sulle principali trattive delle squadre di Serie A. La Juventus oggi accoglie Nico Gonzalez e Pierre Kalulu: l'argentino lascia la Fiorentina che ha dato il consenso alla cessione, mentre il difensore del Milan arriva da Thiago Motta in prestito per un anno. Gasperini continua ad avere giocatori in entrata: per Bellanova dal Torino è praticamente fatta, con l'esterno che verrà ufficializzato nelle prossime ore. A Roma, sponda giallorossa, continua il braccio di ferro tra la società e Paulo Dybala che tace sul proprio futuro con l'Arabia sullo sfondo: si sta cercando l'intesa economica, ma l'argentino oramai è lontano dalla Capitale.

Si muove anche l'Inter con la giornata odierna che vede i dirigenti nerazzurri incontrarsi con i vertici dell'Independiente: sullo sfondo l'arrivo di Palacios, giocatore assai gradito a Simone Inzaghi. Il Como di Fabregas alza la voce nelle ultime giornate di mercato: Sergi Roberto, Nico Paz e Perrone sono i tre nomi che potrebbero arrivare nelle prossime ore in riva al Lago.

Calciomercato Juventus, è il giorno di Nico Gonzalez e Kalulu

La Juventus di Thiago Motta chiude in entrata due colpi importanti. Si tratta di Nico Gonzalez e di Pierre Kalulu. Per l'oramai ex viola si tratta con la Fiorentina sui 30 milioni di euro più bonus: c'era già il sì del giocatore, ora è arrivato anche l'ok del club gigliato e l'argentino è atteso per le visite mediche e per la firma sul contratto. In Toscana potrebbero però arrivare delle contropartite tecniche in prestito per abbassare il contante, come Arthur o Kostic. Stesso discorso anche per Kalulu, il centrale rossonero che non rientra nei piani di Fonseca. Anche per il francese visite in giornata e poi la firma, con la formula del prestito che lo vedrà almeno per un anno in bianconero.

Inter-Palacio, il giorno dell'incontro per definire la trattativa

Attesa in casa nerazzurra per concludere la trattativa su Palacios con la dirigenza interista che incontra i vertici dell'Independiente Rivadavia con l'obiettivo di definire l'accordo: il giovane difensore argentino che piace molto a Simone Inzaghi dovrebbe arrivare per una cifra di circa 5 milioni di euro.

Mercato Atalanta: arriva Bellanova e si pensa a Cuadrado

In attesa di sciogliere le riserve su Koopmeiners – che finirà alla Juventus – il club bergamasco ha deciso di rinforzare le fasce prelevando dal Torino l'esterno Bellanova: 20 milioni più bonus e visite previste per oggi. I granata hanno trovato già il sostituto: è Pedersen che l'anno passato ha giocato con il Sassuolo, ora in Serie B.

Como, tre colpi in una sola volta: Nico Paz, Sergi Roberto e Perrone

Il Como prova la classica ciliegina sulla torta di mercato concludendo tre trattative quasi in contemporanea. Si discute con il Real Madrid per il giovane talento di Nico Paz: un accordo sullo sfondo prevede una cessione definitiva a 6.5 milioni di euro con recompra a favore del club spagnolo. Poi, Sergi Roberto: l'ex stella del Barcellona è attualmente svincolato arriverebbe da Fabregas a costo zero con un contratto pronto per due stagioni. Infine un altro giovane, Maximo Perrone argentino del Manchester City e l'anno passato tra le file della Spal.