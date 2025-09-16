Cassano contro Marotta dopo Juve-Inter: “La gente lo prende per il c..o, non sa chi sono i giocatori”

L'Inter sarà impegnata in Champions League contro l'Ajax nella prima giornata della fase campionato della competizione europea. Un'occasione importante per ripartire dopo i due ko consecutivi contro Udinese e Juventus per prendersi subito tre punti. Ma di certo non sarà facile e non si escludono ribaltoni e scelte forti da parte di Chivu, come ad esempio l'utilizzo in porta di Martinez al posto di Sommer. Di questo argomento se n'è parlato anche durante l'ultima puntata di Viva el Futbol, il format sportivo condotto da Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola.

Proprio Cassano nel momento in cui è stata analizzata la situazione in casa Inter, ha portato avanti con forza il suo pensiero su cosa stia accadendo ai nerazzurri. Specie sul fronte Chivu, prendendo di mira la società e nello specifico Beppe Marotta il quale, a suo dire, non l'avrebbe tutelato abbastanza: "Invece di fare solo interviste e fare uscire e filtrare altre robe deve assecondare Chivu". Ma Cassano ci va giù pesante sull'attuale presidente dell'Inter e come al solito il suo pensiero è senza filtri: "È l'anti-calcio, l'anti-dirigente, non capisce niente e la gente lo prende per il c..o".

Cassano ci va già pesante su Marotta: "Non capisce niente e quando c'è da andare sul piedistallo lui sale e invece ora fa già filtrare cose del tipo che l'allenatore era la terza scelta". L'ex attaccante sottolinea ancora il suo pensiero con forza: "Un incompetente allo stato puro – dice -. Quando parla con i giocatori ha credibilità zero, la gente lo prende per il c..o, è la realtà dei fatti".

Ventola cerca di intervenire e invitare Cassano e non esagerare ma quest'ultimo continua: "Quando arriva alla Pinetina lui non sa chi sono i giocatori, anche i giovani, la credibilità è zero – aggiunge -. Un solo dirigente lì fa tutto, ed è Ausilio. Quando c'è da prendere i meriti però Marotta parla con tutti".

Marotta in conferenza stampa con Chivu.

Le parole di Cassano su come deve cambiare l'Inter di Chivu a livello tattico

Per Cassano l'errore dell'Inter è stato quello di non aver ceduto quei giocatori che a suo dire all'Inter hanno dato tutto nel ciclo trascorso in nerazzurro con Simone Inzaghi: "Bastoni è stato sempre il mio pupillo ma devo attaccarlo – spiega -. L'Inter deve cambiare modulo. Calhanoglu e Sucic in mezzo al campo, Luis Henrique a destra e Thuram a sinistra come faceva in Germania e con Zielinski dietro a Lautaro e fai fuori i Dimarco, i Mkhitaryan". E conclude: "Devi fare delle scelte impopolari, forti. Bastoni deve sedersi insieme a Barella che sono due anni che non ne prende una e guadagna 7 milioni. Così rivitalizzi anche il gruppo ma l'idea mia oggi è 4-2-3-1″.