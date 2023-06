Cassano attacca i pretoriani di Allegri: “Ex calciatori poveri pezzenti, lo fanno per 2mila euro” Alla Bobo TV Antonio Cassano scatenato contro chi tende a minimizzare l’importanza e il peso di Guardiola e tira in ballo paragoni con Massimiliano Allegri.

A cura di Marco Beltrami

Antonio Cassano ancora una volta senza freni alla Bobo TV. L'ultima puntata del format con protagonisti Bobo Vieri, Lele Adani e Nicola Ventola è stato contraddistinto dalla presenza di Roberto De Zerbi. Un'occasione importante per parlare del suo credo calcistico e del suo Brighton capace di raggiungere l'Europa. Inevitabile anche un confronto sulle varie filosofie di gioco, incentrato anche sui giudizi su Pep Guardiola fresco di vittoria della Champions con il City.

Proprio su quest'ultimo argomento, Cassano si è lasciato andare al suo ormai classico "tormentone" contro chi tende a sminuire o criticare Guardiola e il suo gioco. Pur senza far nomi, l'ex attaccante barese ha puntato il dito contro chi a suo dire è fazioso, e sottovaluta l'importanza del possesso palla. In passato le sue parole erano sembrate una piccata risposta alle opinioni di Fabio Caressa, con il quale poi c'era stata una polemica a distanza.

In quest'occasione Cassano fa riferimento non solo ad opinionisti e giornalisti, ma anche a chi non li contraddice pubblicamente e per questo tira in ballo anche Ancelotti: "La cosa che mi fa più incazzare non sono quei 4 co…..i che dicono il possesso palla e non il possesso palla, perché sono 4 co…..i e tutti quanti lo sanno, compresi loro stessi. La cosa più grave ancora è chi ha giocato a calcio che fanno i leccac..i di questi 4 buffoni. Che non dicono per tenersi il c..o parato, siccome hanno giocato a calcio sanno che se io attacco 20 volte e tu due volte, se hai culo come Ancelotti l’anno scorso al Real Madrid con una ciabattata di Valverde fai gol, mentre gli altri 22 volte tirano in porta (il Liverpool). Una volta ti va bene poi ti danno 4 pappardelle come quest’anno e ti mandano a casa".

FantAntonio è colpito in negativo soprattutto dal parere di quegli ex calciatori che assecondano opinioni a suo dire campate in aria. Un concetto spiegato con un linguaggio forte: "Il problema non sono questi 4 buffoni che continuano a parlare e non li seguono ormai nemmeno i genitori e i figli, il problema sono gli ex calciatori importanti, meno importanti e importantissimi che gli vanno dietro per tenersi il posto, guadagnare duemila euro e tenere qualche like in più. Questa è la cosa più brutta, ma io penso che da quando hai messo in piedi questo marchingegno (a Vieri con la Bobo TV, ndr) , la gente si è rotta i c……i di ascoltare quei 4 c……i, le sceneggiate che fanno".

Poi ecco l'affondo su un caso specifico. Il riferimento di Cassano è ad una frase particolare con il paragone tra Allegri e Guardiola. Parole che per esempio il popolare telecronista Repice già pronunciò qualche anno fa: "L'altro giorno dopo la partita qualche c……e, non faccio il nome sennò mi prendo la denuncia cosa fa dice: giochista, non giochista, il genio ecc e qualcuno fa il nome: ‘Allegri con questa squadra avrebbe vinto 5 Champions‘. Voglio dire a questo co…..e, in questi due anni, e in quest’anno qua a livello di uscite e di entrata è in attivo perché ha venduto 6 giocatori e ha preso molti più soldi di quelli che ha speso a differenza della Juve che in questi due anni ha speso 250 milioni".

La chiusura su Allegri poi è perentoria con Cassano che dimostra di non credere anche alle indiscrezioni di mercato sulle possibili offerte dall'Arabia Saudita per Max. Inevitabile dunque un altro affondo su tutti quelli che a suo dire sono troppo "teneri" con Allegri: "Però in quel caso la sporcizia viene dall’allenatore che ha quei 3-4 buffoni che gli vanno dietro, e continuano ancora a marciare. Anche l’altro giorno hanno fatto il giochino delle tre carte: la comunicazione fasulla di far venire fuori l’apoteosi che gli danno tanti soldi dall’Arabia Saudita. In Arabia Saudita hanno detto non siamo interessati, fuori dai co…..i. Visto che lui dice: tiene alla famiglia, al cuore ecc, facesse un passo indietro che non può più allenare, ma soprattutto alla realtà di quei 4 buffoni e degli ex calciatori che sono dei poveri pezzenti che vanno dietro a queste persone qua".