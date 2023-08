Casillas torna in campo per una partita tra leggende, compagni e avversari increduli: è un mostro Iker Casillas eccezionale durante la partita tra le leggende del calcio e quelle del Celta. Parate notevoli dello spagnolo, che ha sorpreso tutti.

La forma fisica non è forse quella dei tempi migliori, ma le doti tecniche e il talento sembrano immutate. Iker Casillas è stato uno dei tanti campioni coinvolti nella speciale partita delle leggende per celebrare il centenario del Celta Vigo. L'ex portiere di Real Madrid, Porto e nazionale spagnola si è rivelato eccezionale.

All'Estadio Balaídos si è rivisto "San Iker". L'ex portiere classe 1991 ha difeso i pali della squadra delle leggende del calcio che ha affrontato una selezione dei migliori giocatori della formazione del Celta alle prese con le celebrazioni per i 100 anni della propria storia. Tra le fila di questa eccezionale rappresentativa All Stars ci sono stati ex campioni del calibro di Zanetti, Materazzi, Cannavaro, Roberto Carlos; Figo, Cambiasso, Karembeu, Luis Garcia; Trezeguet e Morientes, oltre a Pirès, Guti, Lugano, Lúcio e Capdevila.

Tra i pali proprio Casillas che pur uscendo sconfitto come tutto il suo team (il Celta si è imposto alla fine, in una girandola di emozioni 6-4) si è contraddistinto per una prova eccezionale. Due in particolari gli interventi degni di nota, che gli hanno fato prendere un voto altissimo in pagella.

Prima Casillas è intervenuto con una parata bassa su una velenosa conclusione bassa proveniente dalla sinistra e poi la perla assoluta. Una leggenda del Celta ha provato a piazzarla con un tiro a giro ben indirizzato: il pallone sembrava destinato nel sette, ma ecco volare Casillas che con la mano aperta ha negato il gol. In entrambi i casi il portiere si è lasciato andare alle risate, scherzando con i giocatori avversari.

Questi ultimi si sono rammaricati delle occasioni sfumate e hanno trovati a consolarli Fabio Cannavaro. L'ex difensore italiano Pallone d'Oro prima ha scambiato uno sguardo d'intesa col portiere e poi ha sorriso con gli avversari. Consolando il secondo, il centrale campione del mondo è sembrato dirgli "che ci vuoi fare? Hai visto che parata?". Gli anni passano, ma Casillas è sempre Casillas.

Il tabellino della partita:

Leggende del Celta : Sergio; Salgado, Salinas, Juanfran, Berges; Augusto, Mazinho, Makelele, Gustavo Lopez; Orellana e Gudelj. Hanno giocato anche: Alejo, Cantero, Velasco, José Ignacio, Álex López, Ratkovic, Abalo, Toni, Sánchez, Bermejo, Amarildo, Gael, Vila, Cannobio, Otero, Vicente, Maté e Natxo Insa.

All Stars : Casillas; Zanetti, Materazzi, Cannavaro, Roberto Carlos; Figo, Cambiasso, Karembeu, Luis Garcia; Trezeguet e Morientes. Hanno giocato anche: Pirès, Guti, Lugano, Lúcio e Capdevila.

Gol : 0-1 (7′): Luis García. 0-2 (22′): Morientes. 0-3 (29′): Morientes. 1-3 (32′): Augusto. 2-3 (38′): Sanchez. 3-3 (41′): Augusto. 4-3 (48′): Cannobio. 5-3 (55′): Abalo. 6-3 (65′): Bermejo. 6-4 (78′): Morientes.