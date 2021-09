Casillas esasperato dopo l’addio a Sara Carbonero: è assalto fuori alla scuola dei figli Non c’è pace per Iker Casillas nella sua vita privata dopo la separazione con la moglie Sara Carbonero. L’ex grande portiere del Real Madrid e della Spagna ha pubblicato sul proprio profilo Instagram uno sconcertante video che mostra cosa succede all’esterno della scuola dove sono iscritti i suoi due bambini.

A cura di Paolo Fiorenza

Iker Casillas a 40 anni sta costruendo la sua nuova vita lontano dai campi di gioco, ma non lontano dai pali di una porta, visto che qualche giorno fa il leggendario portiere del Real Madrid e della Spagna ha aperto il suo primo centro di allenamento per portieri fuori dal suo Paese, a Dubai, in collaborazione con il club locale Fursan FC Hispania, squadra fondata ad inizio anno dal suo ex compagno di squadra Michel Salgado. Nel frattempo Casillas continua a svolgere il suo ruolo di ambasciatore del Real, che gli è stato affidato nello scorso dicembre.

Insomma, dopo l'addio al calcio giocato in seguito all'infarto che lo ha colpito nel maggio del 2019, l'ex numero uno iberico non ha tempo di annoiarsi, anche perché si dedica parecchio anche all'attività di padre, che gli prende molto più tempo dopo la separazione dalla moglie Sara Carbonero, annunciata pubblicamente a marzo di quest'anno. "È una decisione molto ponderata e che prendiamo di comune accordo", aveva scritto Casillas, spiegando comunque che proprio i figli sarebbero stati il collante che non avrebbe mai spezzato il filo esistente tra loro: "Oggi il nostro amore di coppia prende strade diverse ma non lontane poiché insieme proseguiremo nel meraviglioso compito di continuare ad essere genitori devoti come abbiamo fatto finora".

Tra i compiti paterni, l'accompagnare i due bambini a scuola è ovviamente in cima alla lista, ma quello che dovrebbe essere un momento di condivisione intima si è trasformato in un incubo per Casillas, visto l'assalto dei giornalisti di gossip – con tanto di telecamera – per riprenderlo mentre arriva alla scuola dei figli con la macchina. L'ex portiere non ce la fa più ed ha denunciato sui propri social la condotta inaccettabile dei media dopo la rottura con Sara Carbonero.

Vere e proprie molestie, come si può vedere nel video pubblicato su Instagram in cui spiega cosa succede: "È così tutti i giorni, questo è il problema. Senza rispetto neanche a scuola, solo per far vedere le persone". Ed in effetti la scena è sconcertante, con la telecamera che filma l'arrivo in auto di Casillas assieme ai figli e poi si avvicina e rimane fissa sulla vettura, mentre il microfono della giornalista è proteso verso la macchina per raccogliere chissà cosa. Scene non belle che hanno raccolto la solidarietà di migliaia di commenti sotto il post.