Casadei può tornare subito in Italia, al Chelsea è invisibile: è sulla lista della Juventus Il Chelsea sembra aver bocciato a tutti gli effetti Casadei che sarebbe pronto per il grande ritorno in Italia con l’interessamento della Juventus: i bianconeri restano alla finestra per lui. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Cesare Casadei non ha trovato l'oro in Premier League: il suo trasferimento al Chelsea dall'Inter aveva fatto tanto discutere ma a distanza di oltre due anni non ha ancora convinto nessuno. Il giocatore è stato mandato in prestito al Reading e poi al Leicester e non ha mai trovato spazio nei Blues neanche con l'arrivo in panchina di Enzo Maresca che lo aveva valorizzato proprio in Championship. Ecco perché il ritorno in Italia potrebbe avvenire già a gennaio, con la Juventus alla porta per intercettare un possibile affare a basso costo per il centrocampo.

Casadei piace alla Juventus

La situazione del centrocampista è abbastanza complicata e un cambio di squadra sembra l'unica soluzione per poter dare una svolta alla sua carriera. Da qui nasce l'interessamento della Juventus che, secondo Tuttosport, vorrebbe puntare su Casadei nel mercato di gennaio o in quello di giugno: i bianconeri attendono con pazienza l'evolversi della situazione e sarebbero pronti a fargli spazio a centrocampo cedendo Fagioli in Spagna oppure in Italia (piace a Monza e Fiorentina su tutte).

Per Casadei sarebbe un grande ritorno in Italia dove ha già vestito la maglia dell'Inter, pur senza mai esordire in Serie A vista la sua giovanissima età. Proprio da qui erano nate le controversie per il trasferimento al Chelsea che aveva puntato su di lui senza mai vederlo all'opera tra i grandi. I due prestiti in Championship non hanno soddisfatto la società inglese che al momento lo tiene ai margini del progetto. Il giocatore ha accumulato soltanto 4 partite in tutte le competizioni fin qui e in Premier League non rientra nella lista dei convocati dal mese di settembre, una bocciatura netta che per forza di cose lo riporta sul mercato.

Per questo motivo la Juventus resta in attesa, nonostante abbia già definito le sue priorità per gennaio: Giuntoli cerca innanzitutto un difensore titolare di spessore poi, qualora dovesse profilarsi un affare, potrebbe intavolare una trattativa anche per il giovane centrocampista.