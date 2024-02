Carnesecchi para due rigori a Pinamonti nei minuti di recupero di Atalanta-Sassuolo Nei minuti di recupero del primo tempo di Atalanta-Sassuolo l’arbitro assegna un rigore con il VAR al Sassuolo. Carnesecchi para la conclusione di Pinamonti. Ma c’è un’irregolarità. Il tiro si ripete. Carnesecchi para ancora. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

Atalanta-Sassuolo è una partita molto importante per le due squadre, che hanno, per motivi diversi, bisogno di fare punti. Ciò che è accaduto nei minuti di recupero del primo tempo è davvero incredibile. Non è una cosa mai vista su un campo di calcio, ma è qualcosa che ha pochi precedenti. Perché il portiere dei nerazzurri Carnesecchi ha parato due rigori a Pinamonti, anche se materialmente è solo uno l'errore che finirà a referto.

L'Atalanta parte bene e trova il gol a metà del primo tempo con Pasalic. Il Sassuolo non ci sta, è con l'acqua alla gola, la classifica è pessima, Dionisi è a rischio. I neroverdi giocano bene, attaccano, vanno avanti, a testa bassa, non si fermano, non demordono e creano occasioni, una è clamorosa: respinta di Carnesecchi portentosa, poi pallone sulla traversa.

Quando si è negli ultimi secondi del recupero Scalvini colpisce il pallone con il braccio in area. L'arbitro non se ne accorge. Il VAR sì, così come i giocatori del Sassuolo. Rigore netto. Berardi non c'è. Dal dischetto si presenta Pinamonti, che quest'anno sta disputando un'eccellente stagione. Il centravanti nato a Cles sceglie di angolare il pallone, calcia alla sinistra di Carnesecchi, che intuisce, arriva sul pallone o lo respinge. Lo stadio esplode. La parata è di alta scuola.

Il primo tempo dovrebbe essere finito, ma il condizionale è d'obbligo. Perché c'è un'irregolarità. Il VAR nota qualcosa o lo segnala a Privitera. Dalle immagini si vede che Carnesecchi non ne ha commesse, ma Kolasinac è entrato prima in area di rigore. Quindi si ripete. Pinamonti è sempre il tiratore, cambia angolo, sceglie il lato opposto, va alla destra di Carnesecchi, che lo immagina e respinge. Il Gewiss Stadium diventa una bolgia. Ufficialmente ne ha parato ‘solo' uno di rigore, ma in realtà sono due le parate. Il portiere orobico è stato fantastico, per Pinamonti una mazzata tremenda.