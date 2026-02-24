Carlo Cudicini trascinato in tribunale per abuso edilizio: sotto accusa il solarium dell’ex Chelsea

Carlo Cudicini dovrà rispondere in tribunale per la presunta “violazione di diritti di proprietà”, avendo trasformato una tetto piano in una terrazza/solarium che è stata definita abusiva e che avrebbe aumentato il valore dell’immobile dagli iniziali 2 agli attuali 3.5 milioni di euro. “Denuncia ingiustificata” ha già spiegato l’avvocato difensore dell’ex Chelsea. “Solo perché si è lamentato di un altro problema”

Una casa da 3,5 milioni di euro e un contenzioso che è finito nelle aule del tribunale di Westminster, uno dei quartieri più esclusivi e rinomati di Londra, con un imputato d'eccezione: Carlo Cudicini. L'ex storico portiere del Chelsea è infatti tornato alla ribalta delle cronache inglesi per essere stato citato per un presunto abuso edilizio di cui dovrà rispondere ed, eventualmente, porvi rimedio. Sotto accusa un solarium che Cudicini costruì trasformando un iniziale tetto piano e per cui è stato accusato di "violazione del patto e dei diritti di proprietà".

La causa legale è attualmente in corso presso il Central London County Court e vede da un lato l'oggi 52enne Carlo Cudicini, attualmente inserito nell'organico del Chelsea come scout, e dall'altra l'Haya Property Ltd, un'azienda che acquistato il fabbricato adiacente alla casa dell'ex portiere che si è lamentato dell'installazione di tre unità di aria condizionata, definite rumorose o moleste, piazzate vicino alla sua camera da letto. Ma a sua volta, l'ex giocatore è stato citato in giudizio per aver convertito un tetto piano in terrazza/solarium, violando i patti di concessione in essere.

Cudicini trascinato in tribunale: "Pretesto per una lamentela precedente"

Secondo la linea difensiva promossa da Cudicini non ha commesso alcun abuso o violazione edilizia. L'ex portiere aveva acquistato la casa, a meno di 2 miglia da Stamford Bridge, dimora del Chelsea, nel giugno 2006 per un valore di circa 2 milioni (con una rivalutazione attuale a 3.5 milioni), con una concessione per 99 anni, ottenendo i permessi di pianificazione per ulteriori lavori. Tra questi, c'erano anche quelli oggi contestati, che includevano la creazione di una terrazza avvenuta nel 2008, con il consenso dei precedenti proprietari del terreno dove si trova il fabbricato: "La denuncia per violazione" ha sostenuto il legale di Cudini, "è una riposta ingiustificata alla lamentela sul collocamento scorretto delle tre unità rumorose vicino alla sua camera da letto."

Carlo Cudicini con la maglia del Chelsea, club in cui ha militato dal 1999 al 2009

Carlo Cudicini, l'italiano che si è preso Londra a suon di parate

Una disputa che sta "affascinando" i tabloid inglesi e londinesi in particolare, perché Carlo Cudicini resta, anche a distanza di anni, un'autentica icona del Chelsea: arrivato nel 1999 come riserva, si prese subito il ruolo di titolare in prima squadra. Con i Blues ha totalizzato 216 presenze, tra cui 101 clean sheets e 7 trofei: 2 Premier, 2 FA Cup, 2 League Cup e 1 Community Shield. Conclusa la carriera è rimasto legato al Chelsea e ai suoi tifosi ricoprendo il ruolo di ambassador nel mondo e tra gli scout del club londinese.