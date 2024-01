Caos Guinea in Coppa d’Africa, i giocatori disertano gli allenamenti: non hanno ricevuto il premio I giocatori della Guinea, impegnati domenica 28 gennaio negli ottavi di Coppa d’Africa contro la Guinea Equatoriale, hanno disertato gli allenamenti. La squadra non ha ricevuto il premio in denaro promesso e ha dunque preso questa decisione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

La Coppa d'Africa continua a regalare curiosità interessanti. In occasione delle sfide valide per gli ottavi di finale dell'edizione 2024 del torneo è dalla Guinea che arriva l'ultimo scossone. I giocatori infatti, secondo quanto riferito dai media guineani 100% Foot e da RMC Sport, non hanno voluto sostenere gli allenamenti previsti nella giornata di ieri, giovedì 25 gennaio. Una presa di posizione netta che ha visto la squadra compattarsi sulla stessa linea per via del mancato rispetto di un accordo fatto con la federazione poco prima dell'inizio della competizione.

I giocatori della Guinea avevano infatti concordato un premio in denaro in caso di qualificazione. Passaggio del turno di fatto arrivato dopo il terzo posto raggiunto nel suo girone dietro Senegal e Camerun, con quattro punti. Di fatto domenica la Guinea affronterà la sorpresa Guinea Equatoriale per un posto ai quarti di finale. I ragazzi del Ct Kaba Diawara torneranno presumibilmente in campo per gli allenamenti di oggi anche perché per cercare di risolvere la questione sarebbe anche intervenuto parte del Governo affinché rientri tutto il caso creato.

Il mancato pagamento del bonus qualificazione era stimato in 10.000 dollari (circa 9.200 euro) per giocatore. Una cifra importante di certo che avrebbe dato sicuramente maggiori stimoli alla squadra anche in vista degli ottavi per il prosieguo del torneo. Un rappresentante del ministero guineano si è recato al centro d'allenamento della Guinea promettendo di tornare sabato con il denaro promesso. Un colloquio però insufficiente per i giocatori che hanno deciso comunque di non allenarsi in segno di protesta.

Secondo RMC Sport, tuttavia, sta per essere trovata una soluzione tra tutte le parti. Durante la fase a gironi, la Guinea ha iniziato con un pareggio contro il Camerun (1-1), prima di vincere col Gambia 1-0 e terminare con una sconfitta contro il Senegal 2-0, campione d'Africa in carica. Agli ottavi si troverà di fronte la Guinea Equatoriale che nella fase a gironi ha ottenuto 7 punti su nove possibili con un pareggio (1-1 contro la Nigeria) e due successi pazzeschi (4-2 contro la Guinea-Bissau) e addirittura 4-0 contro la Costa d'Avorio.