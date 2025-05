video suggerito

Caos e tensione agli allenamenti della Sampdoria: i giocatori consegnano le maglie ai tifosi Il primo allenamento della Sampdoria dopo la retrocessione in Serie C tra caos e tensione. Forte contestazione dei tifosi all’esterno del centro sportivo di Bogliasco. Alcuni rappresentati della curva entrano in campo e si fanno consegnare le maglie d’allenamento come gesto simbolico. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagini Telenord.

Il primo allenamento della Sampdoria dopo la retrocessione in Serie C è stato un autentico caos. Tensione alle stelle al centro sportivo di Bogliasco per il ritorno in campo della squadra a seguito del pareggio senza reti contro la Juve Stabia che ha sancito l'addio alla Serie B. Di fatto una classica seduta di fine stagione prima del rompete le righe è stata l'occasione per i tifosi di esprimere tutto il proprio disappunto nei confronti della squadra che ha chiuso il campionato al terzultimo posto. Cori, urla e forti contestazioni hanno segnato il lungo pomeriggio vissuto dalla Sampdoria.

Dalle immagini riportate da Telenord si vede proprio un nutrito gruppo di tifosi contestare i giocatori che erano in campo ad allenarsi. Attorno a loro un alto numero di poliziotti. Intorno alle 16 l'arrivo di un centinaio di sostenitori appartenenti ai gruppi della Sud per esprimere tutta la loro rabbia nei confronti della squadra e non solo. A Bogliasco sin dal mattino era scattato il pericolo che potesse accadere qualcosa del genere. La protesta ha portato poco dopo alcuni rappresentati della curva ad entrare in campo per farsi consegnare le maglie d'allenamento dalla squadra.

Un gesto simbolico, ma forte, dopo cui i tifosi sampdoriani sono usciti dai cancelli del “Mugnaini”, terminando la loro protesta. Sono stati tanti i cori nei confronti dei giocatori. "Andate a lavorare" – ma anche – "Vi romperemo il c…". A finire nel mirino dei tifosi anche la società con a capo il presidente Manfredi, l'amministratore delegato Fiorella e il board advisor Messina. I tifosi sono stati portati nella parte esterna del centro sportivo, al piazzale, proseguendo con i cori contro la squadra: "Questa maglia non vi appartiene". Da lì il gesto di farsi consegnare le casacche.

I giocatori della Samp subito dopo la retrocessione in C.

La stagione da incubo della Sampdoria

È il triste epilogo di una stagione che di certo i tifosi doriani e anche gli addetti ai lavori non si aspettavano potesse concludersi con un'inaspettata retrocessione in Serie C. Non è servita nemmeno la cura Evani-Lombardi a risollevare una squadra che in tutta la stagione ha cambiato quattro allenatori. Si è partiti con Pirlo a inizio stagione per poi proseguire con la scelta di affidarsi prima a Sottil e ancora a Leonardo Semplici. Solo dopo l'esonero di quest'ultimo c'è stato l'arrivo dei doriani veri come Evani e Lombardi con Mancini dietro le quinti i quali però sono giunti quando ormai evidentemente era ormai troppo tardi per salvare la categoria.