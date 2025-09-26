Caner Erkin schiaffeggia un compagno in campo: prima il cartellino rosso, poi finisce fuori rosa

Caner Erkin schiaffeggia un compagno di squadra in campo e viene espulso: l’ex calciatore dell’Inter si è reso protagonista di un episodio alquanto singolare e il suo club, il Sakaryaspor, lo ha messo fuori rosa.

Un episodio singolare si è verificato nel TFF 1. Lig, la seconda divisione del campionato turco, e ha visto protagonista l'ex calciatore dell'Inter attuale capitano del Sakaryaspor, Caner Erkin. Il 36enne ha schiaffeggiato il suo compagno di squadra Burak Altıparmak durante la partita contro il Pendikspor.

L'incidente ha avuto una risonanza che ha travalicato i confini turchi e sui social è diventata virale in poche ore.

Caner Erkin schiaffeggia un compagno di squadra in campo

Il momento si è verificato al 76′ della partita giocata allo stadio Pendik Con il Pendikspor in vantaggio per 3-1: Caner Erkin ha perso il controllo dopo un'azione e si è scagliato contro il compagno di squadra Burak Altıparmak. La discussione tra i giocatori è rapidamente degenerata in uno scontro fisico, con l'ex Inter che si è avvicinato a Burak e gli ha dato uno schiaffo in faccia tra lo stupore dei compagni e di tutti i presenti, in campo e sugli spalti. Il momento è stato immortalato dalle telecamere.

Il cartellino rosso è arrivato subito da parte del direttore di gara e la tensione in campo era altissima. In seguito al gesto incomprensibile, il direttore di gara non ha esitato ad espellere Caner Erkin mentre i suoi compagni di squadra cercavano di calmarlo e lo staff tecnico è intervenuto per placare la sua rabbia. La tensione in campo si è riversata sugli spalti, creando un breve momento di tensione anche tra i tifosi.

Caner Erkin messo fuori dalla rosa dal Sakaryaspor

Il Sakaryaspor ha messo fuori rosa Caner Erkin e Burak Altıparmak. Il comunicato del club sottolinea che con una storia lunga oltre mezzo secolo, è uno dei club più importanti del calcio turco, non solo per le sue vittorie sul campo, ma anche per i valori morali, la cultura del rispetto e la fratellanza che abbraccia. La nota sottolinea che lo stemma sulla maglia verde-nera non è solo un logo, ma anche un simbolo di amicizia, unità, determinazione, lotta e di crescita morale nel cuore dei tifosi. Inoltre, la società ha sottolineato che è essenziale per ogni giocatore che gioca per il Sakaryaspor di agire secondo i principi di fratellanza e solidarietà.