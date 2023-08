Cancelo invia un pacco regalo alla Juventus, ma è per Cambiaso: “È vero? È lui veramente?” Joao Cancelo ha inviato alla Juventus un pacco regalo destinato ad Andrea Cambiaso. Quest’ultimo ha dichiarato di ispirarsi proprio al portoghese che ha così voluto omaggiarlo regalandogli la sua maglietta del Manchester City.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Juventus ha una nuova freccia sugli esterni a partire da questa stagione: è Andrea Cambiaso. La Juventus l'ha acquisto a luglio 2022 dal Genoa per poi girarlo in prestito al Bologna in cui ha giocato nella passata stagione. Terzino sinistro ma capace di adattarsi anche a destra, il classe 2000 nato proprio a Genova si è messo in mostra proprio con gli emiliani guidati da Thiago Motta nell'ultimo campionato. Allegri l'ha ritrovato in rosa a partire da questo ritiro e il giocatore ha fatto di tutto pur di mettersi in mostra. Il tecnico bianconero di fatto aveva bisogno di trovare un'alternativa sugli esterni dopo la partenza di Cuadrado e soprattutto per via dei dubbi riguardanti Alex Sandro.

Ecco perché Cambiaso ha preso subito il sopravvento mostrando ad Allegri alcune caratteristiche che il tecnico livornese ha subito riconosciuto confermandolo nella rosa che nella stagione 2023/2024 affronterà con la Juventus campionato e Coppa Italia. Nel corso della conferenza stampa di presentazione di una settimana fa, il giocatore ha spiegato le sue caratteristiche per farsi conoscere meglio sottolineando soprattutto una frase: "Da piccolo giocavo come trequartista, spostandomi sull’esterno uno dei miei punti di riferimento è sempre stato Joao Cancelo". Una frase che sicuramente sarà arrivata alle orecchie del portoghese che ha subito provveduto.

La Juventus attraverso il suo account ufficiale di Twitter e Instagram ha pubblicato un video poco fa. Nel filmato messo in rete dalla società bianconera si vede Cambiaso che si avvicina a un tavolo sul quale è poggiata una maglia azzurra con il numero #7 di Joao Cancelo. Si tratta della divisa ufficiale del Manchester City che l'esterno portoghese ha fatto recapitare direttamente al giocatore dopo aver ascoltato quelle parole. Cancelo conosce benissimo l'ambiente bianconero per aver militato alla Juventus in una sola stagione. Ecco perché probabilmente è stato facile far arrivare questo pacco regalo al giocatore che la Juventus si augura possa avere lo stesso futuro di Cancelo.

Cambiaso ha visto la maglia e stentava a crederci. Il sorriso stampato sul volto del giovane terzino bianconero è un misto tra stupore ed emozione. Cancelo ha apprezzato molto le sue parole e per questo ha voluto regalargli questa maglia. "Che c***o state dicendo? – grida con stupore il giocatore nel video pubblicato dalla Juventus mentre estrae da un cassetto quella maglietta – No ragazzi ma è vera! È lui veramente? Non ci credo, ma che c***o state dicendo?". Successivamente la Juventus decide di fargli una fotografia mentre ha ancora in mano la maglietta del giocatore portoghese con l'obiettivo di inviargliela. C'è grande attesa nell'ambiente bianconero per vedere all'opera Cambiaso.