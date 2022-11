Camerun-Serbia, formazioni e dove vedere la partita dei Mondiali 2022 Camerun-Serbia è una partita da dentro o fuori: in campo oggi alle 11.00 le due formazioni nel girone C con Brasile e Svizzera: le formazioni e dove vedere la partita dei Mondiali 2022.

A cura di Alessio Pediglieri

Oggi a Qatar 2022 ritornano in campo le squadre del Girone G, si comincia con Camerun-Serbia alle ore 11.00, in diretta TV su Rai2 e streaming su RaiPlay.

Entrambe le squadre sono ferme a zero punti in classifica dopo le sconfitte contro Svizzera e Brasile: è già una sfida da dentro o fuori, perché chi perderà sarà praticamente eliminato dai Mondiali. Il Camerun ha perso di misura contro la Svizzera, a cui è bastato un gol di Embolo; più schiacciante e convincente il risultato del Brasile, tra le favorite del torneo, contro la Serbia.

Le probabili formazioni di Camerun-Serbia. Il Camerun potrebbe essere confermato quasi nella sua totalità, nonostante la sconfitta contro la Svizzera; i possibili ballottaggi riguardano Aboubakar ed Ondoua, pronti a prendersi una maglia da titolari. Dopo la sconfitta contro il Brasile, possibili diversi cambi invece per la Serbia tra cui lo juventino Vlahovic che, al pari del compagno di club e connazionale Kostic, potrebbero essere a disposizione si da subito proponendo un assetto ben più offensivo, a due punte.

CAMERUN (4-3-3): Onana; Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo; Hongla, Anguissa, Gouet; Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi.

SERBIA (3-4-1-2): V. Milinkovic-Savic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, S. Milinkovic-Savic, Kostic; Tadic; A. Mitrovic, Vlahovic

Partita: Camerun-Serbia

Quando si gioca: lunedì 28 novembre

Dove si gioca: Al Janoub Stadium (Al Wakrah)

A che ora: 11:00

Diretta TV: Rai 2

Diretta streaming: RaiPlay

Competizione: Mondiali, 2° turno fase a gironi (Gruppo G)

Dove vedere Camerun-Serbia in diretta TV e streaming sulla Rai

Camerun-Serbia si vedrà in TV? La risposta è sì e si potrà vederla in chiaro e senza costi aggiuntivi grazie al servizio messo a disposizione della Rai che ha acquisito in esclusiva l'intero pacchetto delle partite ai Mondiali in Qatar. La telecronaca verrà affidata a Dario Di Gennaro mentre la seconda voce sarà di Stramaccioni. Il canale di riferimento sul Digitale Terrestre è Rai 2.

Anche su internet si potrà seguire la partita tra Camerun e Serbia. Lo si può fare, sempre gratuitamente, attraverso il portale di RaiPlay utilizzando un pc, oppure sfruttare l'applicazione dedicata per collegarsi via devices mobili.

Mondiali 2022, la classifica di Camerun e Serbia nel girone G

Il Girone G è guidato al momento dal Brasile, insieme alla Svizzera, con i verdeoro che hanno una migliore differenza reti. Poi Camerun e Serbia ferme a zero punti. L'ultimo incrocio, vedrà le squadre scendere contemporaneamente in campo alle 20:00 del 2 dicembre.