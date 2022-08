Cambiano data e calendario dei Mondiali di calcio in Qatar: la decisione della FIFA è imminente Manca solo la ratifica ufficiale dell’Ufficio di presidenza del Consiglio FIFA, ma sembra ormai probabile che cambieranno data e calendario dei Mondiali in Qatar.

A cura di Paolo Fiorenza

A tre mesi dall'inizio dei Mondiali di calcio in Qatar, la FIFA sta per ratificare il cambio della data d'inizio del torneo, con conseguente modifica anche del calendario delle partite. Chi dunque aveva pronta la classica birra ghiacciata per godersi Messi e Ronaldo, Mbappé e Lewandowski, ma ahinoi non Immobile e Verratti, farà bene ad aggiornare i propri impegni se non vuole perdersi la partita inaugurale dei Mondiali.

Secondo quanto svelano Olé e The Athletic – entrambe le testate sono in possesso di informazioni trapelate dalla FIFA – il massimo ente calcistico ha intenzione di anticipare di un giorno la data di inizio dei Mondiali, in modo che la nazione ospitante, il Qatar, possa giocare per prima. Il torneo sarebbe dovuto iniziare lunedì 21 novembre, con il Senegal che avrebbe affrontato l'Olanda nel match inaugurale alle 11 italiane, rompendo la tradizione – che dura dal 2006 – che voleva il Paese organizzatore scendere in campo per primo (in precedenza toccava invece a chi aveva vinto l'ultima edizione).

I Mondiali di calcio in Qatar cominceranno probabilmente un giorno prima, il 20 novembre

Il nuovo calendario prevede dunque che si giochi già domenica 20 novembre, partendo con Qatar-Ecuador alle ore 19 italiane (le 21 locali, ci sono due ore di fuso orario). Una decisione figlia delle pressioni della nazione ospitante, che non vuole rinunciare alla passerella inaugurale, laddove invece la scelta in senso contrario era stata fatta molto probabilmente per motivi di orari televisivi, considerando i fusi dei vari Paesi. Per non modificare nulla in tal senso, si è ritenuto di anticipare alla domenica solo il match tra Qatar ed Ecuador, che sarebbe stato il terzo del lunedì, lasciando inalterata la calendarizzazione delle altre tre partite in programma il giorno successivo: Senegal-Olanda, Inghilterra-Iran e Stati Uniti-Galles.

In base alle modifiche in cantiere, anche la cerimonia inaugurale dovrebbe essere anticipata di un giorno, a domenica 20. La decisione deve ancora essere approvata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio FIFA, composto dal presidente Gianni Infantino e dai vertici di ogni confederazione continentale (UEFA , CONMEBOL, CONCACAF, CAF, AFC e OFC), ma secondo le fonti la modifica dovrebbe passare, il che significa che la nuova data dei Mondiali dei calcio sarà 20 novembre-18 dicembre.