Cambia la regola sul calcio d’angolo: finalmente ci siamo arrivati, era davvero assurdo

Nella prossima riunione dell’IFAB, si prevede che sarà cambiata la regola sui calci d’angolo: allo stato attuale non è possibile tornare indietro dopo un gol per verificare se sia nato da un corner assegnato erroneamente, già ai Mondiali le cose cambieranno.

Finalmente la FIFA ci è arrivata: sul calcio d'angolo si potrà sapere in tempo reale chi ha toccato per ultimo il pallone, correggendo così l'assurdità di assistere a un gol viziato da una decisione errata dell'arbitro e del suo assistente di linea, ovvero l'assegnazione del corner alla squadra sbagliata. Era davvero surreale che con tutta la tecnologia oggi disponibile, restasse questa zona franca non emendabile. Il protocollo VAR infatti può intervenire sì per annullare una rete segnata (oltre che su rigori, espulsioni dirette e scambi di identità, sono queste le quattro casistiche attualmente rivedibili), ma non andando indietro per verificare se sia nata da un calcio d'angolo concesso erroneamente.

Cosa prevede l'attuale protocollo VAR in caso di gol viziato: in quali casi si può annullare

In caso di rete potenzialmente viziata, il VAR controlla altre situazioni di possibile "chiaro ed evidente errore" nell'azione: se ci sono stati falli commessi dalla squadra attaccante durante l'azione del gol (la cosiddetta APP, acronimo per Attacking Possession Phase), se c'erano calciatori in fuorigioco attivo, se il pallone è uscito dal campo prima del gol e se c'è stato un tocco di mano (col criterio dell'immediatezza, la cui interpretazione ha dato vita alle recenti polemiche per la rete di Davis in Udinese-Lazio).

L'IFAB introdurrà l'uso della tecnologia sull'assegnazione dei calci d'angolo: come cambia la regola

Come si vede, manca la possibilità di annullare un gol arrivato in seguito a un calcio d'angolo concesso dalla squadra arbitrale per errore. Anzi, mancava, perché – svela il ‘Times' – nella prossima riunione annuale dell'IFAB (l'ente unico depositario delle regole del gioco del calcio), che si terrà a Londra martedì prossimo, si prevede che venga dato il via libera all'uso della tecnologia per consentire al VAR di pronunciarsi sui calci d'angolo in maniera incontrovertibile.

Leggi anche La Procura chiede il fallimento per il Brescia Calcio di Cellino: cosa può accadere e cosa cambia per Union Brescia

Sarà un microchip presente nel pallone a segnalare automaticamente quale giocatore ha toccato il pallone per ultimo, così come già ora si può sapere in tempo reale se la sfera è entrata o meno in porta. La nuova regola sul calcio d'angolo, se approvata, entrerà in vigore già nei Mondiali della prossima estate.