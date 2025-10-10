Camarda fa il ‘cucchiaio’ e diventa il più giovane a segnare con l’Italia U21: talento e personalità

Francesco Camarda si procura un calcio di rigore contro la Svezia e lo realizza col ‘cucchiaio’: talento e personalità per l’attaccante dell’Italia, che diventa il più giovane calciatore ad avere segnato con la Nazionale Under 21.

L'attaccante del Lecce, di proprietà del Milan, ha battuto il record di Seydou Fini, che aveva fatto gol a 18 anni e 2 giorni: Camarda lo ha fatto a 17 anni. Il classe 2008 continua a macinare record e a mostrare la sua classe cristallina.

Camarda diventa il più giovane a segnare con l'Italia Under 21

Francesco Camarda continua a stupire, questa volta con la maglia dell’Italia Under 21. Dopo la prima rete in Serie A, il giovane talento del Lecce si prende la scena anche contro la Svezia: si guadagna un rigore e lo trasforma con un elegante pallonetto, spiazzando il portiere Bishesari e firmando il 2-0 azzurro.

La perla del classe 2008 si inserisce in una prima frazione dominata dagli uomini di Silvio Baldini, completata dalla doppietta di Niccolò Pisilli. Il match si è chiuso con la vittoria per 4-0 con il gol di Tommaso Berti su rigore nel finale. Per l’Italia è il secondo successo consecutivo nelle qualificazioni all’Europeo 2027, dopo l’esordio vincente contro il Montenegro.

Camarda, il primo gol con l'U21 dopo il primo sigillo in Serie A

Pochi giorni fa era arrivato anche il primo gol in Serie A. Un colpo di testa allo scadere, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ha consegnato a Francesco Camarda il suo primo gol in Serie A. L’attaccante classe 2008, di proprietà del Milan e in prestito al Lecce, ha regalato ai giallorossi un prezioso pareggio per 2-2 contro il Bologna. “Un’emozione incredibile – ha raccontato nel post-partita a DAZN – È il mio primo gol e sono felice che sia servito alla squadra per portare a casa un punto. Stiamo lavorando tanto per risalire in classifica”.

La dedica, sentita e personale, è per un compagno speciale: “Questo gol è per Florenzi. Gli avevo fatto una promessa”.