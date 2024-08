video suggerito

Calciomercato: Dybala rifiuta 75 milioni dell’Arabia e resta alla Roma, frenata Napoli-Lukaku. Juve-Nico Gonzalez, ci siamo Calciomercato, le notizie di oggi venerdì 23 agosto. La Roma si gode Dybala che ha rifiutato i milioni sauditi. La Juventus prova ad affondare per Nico Gonzalez e aspetta via libera dell’Atalanta per Koopmeiners. Napoli e Chelsea si rincontrano per Lukaku. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Le ultime notizie di calciomercato e gli aggiornamenti in tempo reale sulle trattative di oggi, 23 agosto. Paulo Dybala resta alla Roma dopo il clamoroso no all'Al Qadsiah. Una dimostrazione d'amore per la maglia e per i tifosi da parte dell'argentino, non convinto del trasferimento. I giallorossi sono alle prese con una trattativa con il Lens per Danso. La Juventus aspetta ancora la chiusura per Koopmeiners e intanto nelle prossime ore potrebbe affondare il colpo per Nico Gonzalez. Ritorno di fiamma per Sancho, e rinnovo per McKennie.

Ancora fumata nera per il Napoli sul fronte Lukaku con l'incontro con il Chelsea che non ha portato i risultati sperati, e le parti pronte a riaggiornarsi. L'Inter intanto continua ad insistere per Palacios, con la volontà di trovare la formula giusta. In casa Milan blindato Leao, mentre sembra essersi chiuso il caso Lookman che dovrebbe restare all'Atalanta.

Dybala resta alla Roma, dopo il rifiuto di 75 milioni in tre anni dall'Al Qadsiah

Chiuso il tormentone di mercato relativo a Dybala che resta alla Roma dopo il no ai 75 milioni in tra anni all'Al Qadsiah. Fondamentali nella scelta di mercato dell'argentino il pressing della famiglia, e anche di tifosi e compagni (in primis Bove, Paredes e Soulé, come rivelato da Sky) perplessi per il futuro della Joya. La pista saudita non ha convinto fino in fondo Dybala, che ha preferito restare in Italia anche per giocarsi le sue chance in chiave Argentina. La Roma intanto non si ferma e insiste per il difensore Danso, anche se il Lens chiede 25 milioni.

La Juventus aspetta per Koopmeiners e affonda per Nico Gonzalez. Sancho sullo sfondo

La Juventus continua ad essere attivissima sul mercato su più fronti. Per Koopmeiners i bianconeri si sono spinti fino a 60 milioni, e manca ancora il definitivo via libera dell'Atalanta. Nel frattempo le prossime ore potrebbero essere decisive per il rilancio su Nico Gonzalez che sembra ormai promesso sposo dei bianconeri. Sullo sfondo piace sempre Sancho, anche se il problema potrebbe essere rappresentato dall'ingaggio troppo alto. Ok al rinnovo per McKennie reintegrato, mentre saluta Nicolussi Caviglia ufficiale al Venezia. Preso Papadopoulos dal Genoa, sarà girato alla Next Gen.

Napoli, nuovi incontri previsti con il Chelsea per Lukaku

Il primo incontro di mercato tra il ds del Napoli Manna e il Chelsea, per Lukaku, non ha prodotto gli effetti sperati. Manca l'intesa sulla formula con i Blues che vogliono una cessione a titolo definitivo per non meno di 30 milioni di euro. I partenopei invece spingono per un prestito con opzione di riscatto. Bloccato anche il discorso Osimhen per il quale nelle ultime ore non si è mosso nulla. Nel frattempo attenzione anche alle uscite, con Cheddira che piace all'Espanyol. In stand-by invece Mario Rui, con la pista brasiliana che si è raffreddata.

L'Inter insiste per Palacios, rientra il caso Lookman

L'Inter spera di chiudere per Tomas Palacios, per il quale c'è stato un avvicinamento con l'Independiente Rivadavia. I nerazzurri vogliono mettere sul piatto 11 milioni, bonus compresi. Potrebbe essere questa l'offerta giusta. In casa Milan è intervenuto direttamente l'AD Furlani per spegnere le voci su un possibile addio di Leao verso Barcellona. Rientrato anche il caso Lookman, nonostante l'interesse del PSG: il nigeriano è tornato ad allenarsi.