Ci sono voluti i tempi supplementari per rivedere Chris Smalling in giallorosso. Non è bastato un mese di trattative, l'ufficialità della trattativa per riavere il centrale dal Manchester United si è conclusa a una manciata di minuti prima del ‘gong' delle 20.00 tanto che fino a a 20 minuti dopo la fine delle trattative in Lega Calcio mancava ancora l'ufficialità dell'accordo. Carte bollate e documenti da verificare, poi la tanto attesa conferma: la Roma ha il suo centrale, cercato per tutta la sessione di mercato e Fonseca può tirare un sospiro di sollievo.

E' stato un mercato convulso, votato a una serie quasi infinita di colpi mancati e di sogni infranti. Per diverse settimane tutto si è incentrato sull'attacco con il nodo Dzeko-Milik, che ha condizionato le successive scelte e soprattutto le tempistiche di mercato. Una trattativa lunghissima, che ha rischiato di finire peggio di come sia andata: il gigante bosniaco alla fine è rimasto a Roma, il polacco a Napoli, nulla è cambiato. Adesso spetterà a Fonseca ricucire la fiducia tra giocatore, società e tifosi provando a ritrovare il bomber dei tempi migliori.

Per uno Dzeko che è rimasto al centro dell'attacco c'è un Kluivert che ha salutato in extremis ed è partito alla volta della Bundesliga, a Lipsia. Al suo posto, ecco Pedro, giocatore di certo più esperto, mentalità vincente, chiamato a dare la svolta nell'approccio alle gare e agli obiettivi da raggiungere. Poteva ritornare in Capitale anche El Shaarawy ma al contrario di come è finita per il difensore inglese per il Piccolo Faraone non si è riusciti a raggiungere il lieto fine. La casella però è stata colmata dalla scommessa Borja Mayoral attaccante scuola Real Madrid.

In difesa, la rivoluzione maggiore: Smalling è arrivato, preteso da Fonseca, ma anche Kumbulla – in un classico blitz mercato. Un doppio colpo che consegna alla Roma un reparto più che affidabile che però presenta una difficoltà in più, il portiere. Si è provato a snellire la porta prima con la cessione di Pau Lopez, poi con quella di Olsen. Alla fine tutti sono rimasti e la corsa ad una maglia da titolare, oggi di Mirante, è aperta.