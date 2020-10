Chris Smalling tornerà a vestire la maglia della Roma anche per la stagione 2020/2021. Il club giallorosso ha trovato l'accordo con il Manchester United per 15 milioni più 5 di bonus pagabili in 4 anni. Paulo Fonseca può così riabbracciare il difensore inglese dopo aver lottato per mesi per riaverlo a disposizione. Decisiva la volontà del giocatore, che non ha mai preso in considerazione la possibilità di andare ad un'altra squadra nonostante i tanti club che si sono fatti avanti con i Reds Devils. Il calciatore britannico, dopo una stagione in prestito, tornerà a Roma a titolo definitivo. Si rivolve così il "giallo" che aveva fatto tremare la società capitolina in merito alla documentazione spedita alla Lega Calcio. I due club e l’entourage del giocatore erano sicuri della situazione e poche ore dopo è arrivata la conferma ufficiale.

Questa la nota del club giallorosso con i dettagli del ritorno di Smalling nella Capitale: "L’A.S. Roma S.p.A. rende noto di aver sottoscritto l’accordo con il Manchester United F.C. Limited per l’acquisto a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christopher Smalling, a fronte di un corrispettivo complessivo pari a 15 milioni di euro. Con il Calciatore è stato sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2023".

Il comunicato del Manchester United

Il comunicato del Manchester United, pubblicato pochi minuti prima di quello della Roma, ha scioto gli ultimi dubbi sulla consegna dei documenti in tempo prima della fine della sessione di mercato: "Il Manchester United ha raggiunto un accordo con l'AS Roma per il trasferimento del difensore Chris Smalling. Tutti al Manchester United desiderano ringraziare Chris per i suoi anni di servizio, dedizione e professionalità e gli augurano tutto il meglio per il suo futuro".