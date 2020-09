Il destino di Milik sembra intrecciarsi sempre con quello della Juventus. Quando c’era Sarri pareva che il polacco dovesse firmare per i bianconeri, con l’arrivo di Pirlo è cambiato tutto, con Milik che si è avvicinato invece alla Roma, da cui la Juve voleva prendere Dzeko. Il doppio affare è saltato in modo definitivo quando i bianconeri hanno virato in modo deciso su Alvaro Morata, tornato dopo quattro anni. E così l’attaccante è rimasto a Napoli, seppur da separato in casa. Ma ci sarebbe un incastro che starebbe per portare alla Juve Kean e Milik all’Everton.

Milik può sbloccare la trattativa della Juve per Moise Kean

La questione è molto semplice. Pirlo vuole un’altra punta, non un grosso nome ma un giocatore di valore e per questo i dirigenti bianconeri hanno pensato al ritorno di Moise Kean, che non avrebbe la pretesa di essere un titolare ma sarebbe un rincalzo di lusso, gioca anche in nazionale. Kean in Inghilterra non si è ambientato e nemmeno con Ancelotti trova spazio. La Juve lo vuole, ma l’Everton è disposto a cederlo solo quando, e se, avrà trovato un’altra punta che potrebbe essere proprio Milik. Ancelotti lo conosce bene e forte anche delle tre vittorie nelle prime tre giornate di campionato avrebbe chiesto ai suoi dirigenti l’acquisto del bomber, che il Napoli valuta 25 milioni di euro. Non una cifra impossibile per un club inglese, inoltre i rapporti tra le due società sono ottimi come conferma l’affare Allan. E allora viene facile pensare che se l’Everton preleverà dal Napoli Milik darà al suo tecnico la punta che desidera e a quel punto potrebbe anche decidere di cedere alla Juventus, forse in prestito con obbligo di riscatto, Moise Kean, che in Italia avrebbe sicuramente anche maggiori possibilità di mettersi in luce in chiave nazionale.

Il Napoli spera di trovare una soluzione per Milik

Il d.s. dei partenopei Giuntoli pochi minuti prima del via di Napoli-Genoa ha parlato di Milik e ha fatto capire che si potrebbe trovare presto una soluzione definitiva:"Milik? Il mercato è aperto siamo fiduciosi di poter arrivare a una soluzione che possa far felice lui e noi"