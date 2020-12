Lunedì 28 dicembre, le partite di calcio in TV. Come al solito è fittissimo il programma del calcio inglese nel periodo che va tra Natale e Capodanno. Si gioca quasi tutti i giorni dal 26 dicembre al 3 gennaio. Dopo il Boxing Day, spacchettato in due giorni, si tiene un altro turno di Premier League tra il 28, il 29 e il 30 dicembre. Oggi sono in programma tre incontri, quello principale è senza dubbio Everton-Manchester City. In panchina si sfidano due dei più grandi allenatori della storia che hanno vinto più volte la Champions League: Ancelotti e Guardiola.

Dove vedere Everton-Manchester City in TV e streaming

La sfida del Goodison Park si giocherà lunedì 28 dicembre, calcio d'inizio previsto per le ore 21. Una sfida d'alta classifica tra il Manchester City che sta faticosamente provando a risalire la classifica e l'Everton che con Ancelotti sta disputando il miglior campionato degli ultimi decenni e che ambisce a un posto in Champions League. L'incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky, che manderà in onda la partita sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Football). Everton-Manchester City si potrà seguire anche in streaming tramite Sky Go, serve l'app, e Now Tv.

Le partite in programma lunedì 28 dicembre

Sono tre i match di Premier League in programma lunedì 28 dicembre e saranno tutti e tre trasmessi in diretta da Sky. Perché ben prima di Everton-Manchester City si potranno seguire Crystal Palace-Leicester, in programma alle ore 16.30, e Chelsea-Aston Villa, kick-off alle 18.30.

Calcio in TV oggi e stasera lunedì 28 dicembre

Ecco tutte le partite di calcio in TV lunedì 28 dicembre:

16.00 – Crystal Palace-Leicester: Sky (Premier League)

18.30 – Chelsea-Aston Villa: Sky (Premier League)

21.00 – Everton-Manchester City: Sky (Premier League)