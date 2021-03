Giovedì 4 marzo, le partite di calcio in TV. Parma-Inter è il posticipo della 25sima giornata del campionato di serie A che va in campo per il turno infrasettimanale. La partita di gioca oggi, alle ore 20.45, allo stadio ‘Tardini' e a porte chiuse, come previsto dal protocollo anti-Covid. All'andata il match finì 2-2 e venne caratterizzato dalle polemiche dei nerazzurri per la mancata concessione di un rigore su Perisic, decisivo ai fini del risultato. La gara in terra emiliana, però, non è l'unica che figura nel palinsesto televisivo, per gli appassionati di calcio c'è anche l'opportunità di godersi due incontri molto interessanti della Premier League: si tratta del big match tra Liverpool e Chelsea, sfida che ha sempre un certo fascino e vale punti per la zona Champions, e della trasferta del Manchester United con il Crystal Palace. Ecco tutte le info necessarie per vedere le partite in diretta TV e in streaming.

Dove vedere Parma-Inter in TV e streaming

Dove vedere la partita Parma-Inter? Verrà trasmessa in diretta Tv e in chiaro (ma solo per abbonati) sui canali Sky Sport 1 (numero 201 del satellite; 382 e 482 del digitale terrestre oppure 372 e 472 per la versione in HD), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite; 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite). Sarà possibile assistere all'incontro anche in streaming: utilizzando i consueti dispositivi fissi (pc, smartphone) e mobili (notebook, tablet, smartphone) ci si potrà collegare a Sky Go previo scaricamento della app (disponibile per gli utenti della piattaforma satellitare).

Calcio in TV oggi e stasera giovedì 4 marzo

Ecco tutte le partite di calcio in TV giovedì 4 marzo: