Domenica 20 settembre, le partite di calcio in tv. Torna in campo la Serie A con la prima giornata del campionato 2020/2021: torneo aperto dai due anticipi di Firenze e Verona. In queste ore si gioca però anche in Germania, Inghilterra, Olanda, Francia e Spagna. Ad aprire la domenica di grande calcio sarà il ‘lunch match' delle 12.30 del ‘Tardini', che metterà di fronte Parma e Napoli: sfida che verrà trasmessa da DAZN. A seguire Genoa-Crotone (DAZN), Sassuolo-Cagliari e Juventus-Sampdoria: queste ultime due gare diffuse da SKY. In Bundesliga spicca invece la trasferta del Bayer Leverkusen a Wolfsburg, in Premier League il big match Chelsea-Liverpool, in Eredivisie il match tra Ajax e Waalwijk, in Ligue 1 l'impegno casalingo del Nizza con il PSG e infine nella Liga i 90 minuti lontano dal Bernabeu del Real Madrid: atteso dalla Real Sociedad.

Parma-Napoli dove vederla

Parma-Napoli, primo ‘lunch match' stagionale, sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN. La partita delle 12.30 potrà dunque essere seguita su PC, attraverso il sito, oppure su Smart Tv grazie anche ad Amazon Fire Stick o Google Chromecast e su tablet e smartphone attraverso l'applicazione. Per i clienti SKY che hanno attivato il servizio, ci sarà infine la possibilità di seguire Parma-Napoli sul canale DAZN1.

Dove vedere Juventus-Sampdoria

Juventus-Sampdoria, esordio stagionale dei campioni d'Italia che propongono in panchina la grande novità Andrea Pirlo, sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Uno (canale 201 e 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (203 e 473 e 483 del dt) e Sky Sport (251). La copertura in streaming, per smart tv, pc, tablet e smart phone, sarà invece garantita attraverso l'applicazione Sky Go.

Calcio in tv oggi e stasera domenica 20 settembre

Ecco tutte le partite di calcio in tv domenica 20 settembre: