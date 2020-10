Mercoledì 14 ottobre, le partite di calcio in tv. Dopo la sfida dello scorso 7 settembre, vinta dagli Azzurri grazie alla rete di Barella e rimasta drammaticamente nella testa di tutti per il grave infortunio di Zaniolo, Italia e Olanda si ritrovano di fronte per la quarta gara del Gruppo 1 di Lega A di Nations League. Divise da una sola lunghezza in classifica (l'Italia comanda il girone con cinque punti), le due nazionali di Roberto Mancini e Frank de Boer saranno in campo alle 20.45 al Gewiss Stadium.

Dove vedere Italia-Olanda in tv e in streaming

I novanta minuti di Bergamo, che arrivano dopo il pareggio azzurro senza reti in Polonia, saranno trasmessi come sempre in chiaro da Rai Uno a partire dalle ore 20.45 e con la telecronaca di Alberto Rimedio e il commento tecnico di Antonio Di Gennaro. La trasmissione sarà garantita anche in streaming, grazie all'app e al sito Rai Play che danno la possibilità di seguire il match attraverso Pc, Tablet e Smartphone.

I precedenti degli Azzurri a Bergamo

La nostra Nazionale sarà impegnata nel capoluogo orobico per la terza volta. I due precedenti a Bergamo risalgono al novembre 2006 (amichevole Italia-Turchia, finita con il risultato di 1-1) e addirittura al gennaio 1987 quando la Nazionale dell'allora commissario tecnico Azeglio Vicini vinse 5-0 contro Malta. A tifare per gli Azzurri, sugli spalti del nuovo impianto dell'Atalanta, dovrebbe trovare posto anche una delegazione composta dagli operatori sanitari che dallo scorso marzo sono impegnati nella lotta al Cornavirus.

Calcio in tv oggi e stasera mercoledì 14 ottobre

Ecco tutte le partite di calcio in tv e in streaming di oggi mercoledì 14 ottobre:

15.oo – Foggia-Bisceglie: Eleven Sports (Serie C)

20.45 – Italia-Olanda: Rai Uno (Nations League)