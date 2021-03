Lunedì 8 marzo, le partite di calcio in TV. In programma la sfida tra Inter e Atalanta che chiude la 26a giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano per il confronto tra la squadra di Conte capolista con 3 punti di vantaggio sulla seconda Milan, a caccia della 10a vittoria di fila in campionato, e quella di Gasperini (momentaneamente quinta alle spalle di Juventus e Roma) protagonista di un filotto di 5 successi consecutivi. La Dea non vince in casa dell'Inter da 7 anni, con 2 pareggi e 4 sconfitte. Ecco tutte le info per vedere Inter-Atalanta, e le altre partite di oggi, lunedì 8 marzo, in TV e diretta streaming.

Dove vedere Inter-Atalanta in TV e streaming

Inter-Atalanta sarà trasmessa in TV su Sky in esclusiva. Il monday night della 26a giornata di Serie A in programma questa sera alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 (202, 251 del satellite e 473, 483 del digitale terrestre). La telecronaca sarà affidata a Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Inter-Atalanta si potrà vedere anche in streaming, sfruttando una connessione a internet. Basterà, per gli abbonati all'emittente satellitare, collegarsi all'app SkyGo su dispositivi portatili e computer. Un altro modo per seguire il match, sarà quello di acquistare il singolo biglietto dell'evento sulla piattaforma on-demand live Now TV, utilizzabile anche su Smart TV.

Calcio in TV oggi e stasera lunedì 8 marzo

Ecco tutte le partite di calcio in TV lunedì 8 marzo: