Domenica 19 luglio, le partite di calcio in tv. La 34ª giornata di Serie A è il piatto forte di giornata, con sette partite in programma. Ma si giocherà anche in altri campionati: la Liga scende in campo per l’ultima giornata di campionato, in Inghilterra si giocherà sia per la penultima giornata di Premier League che per la FA Cup, con la semifinale Manchester United-Chelsea (DAZN).

Serie A in tv: le partite di oggi e stasera

La giornata di Serie A si apre con Parma-Sampdoria (DAZN), anticipo delle ore 17.15 tra due squadre – i ducali da tempo, i blucerchiati dopo gli ultimi risultati positivi – ormai tranquille in classifica. Alle 19.30 si gioca su quattro campi contemporaneamente. Brescia-Spal (Sky) è incrocio tra ultima e penultima in classifica, formazioni ormai rassegnate alla retrocessione. Fiorentina-Torino (DAZN) vede entrambe le squadre alla ricerca dei punti della sicurezza in zona salvezza, mentre Genoa-Lecce (Sky) è un autentico scontro diretto per la sopravvivenza in Serie A. In Napoli-Udinese (Sky) gli azzurri cercano il riscatto dopo gli ultimi due pareggi in campionato. Chiuderà la domenica l’attesissimo Roma-Inter (Sky), con la Juventus spettatrice interessata in considerazione del distacco ridotto a sei punti dai nerazzurri nel corso delle ultime giornate.

Calcio in tv oggi e stasera domenica 19 luglio