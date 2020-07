Roma-Inter, partita che inizia alle 21.45 allo Stadio di Roma ‘Olimpico' e che vale per il 34° turno di Serie A sarà trasmessa integralmente e per i propri abbonati, dalle reti Sky. Sarà visibile in tv sul satellite e sul digitale terrestre Sky, detentrice di sette match su dieci di ciascuna giornata di campionato. Più precisamente, Roma-Inter sarà in programma sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (numero 251 e 255 del satellite). Ma ci sarà l'occasione anche di seguire Roma-Inter attraverso i propri devices, pc, tablet e smartphone in diretta streaming. Ciò è reso possibile a tutti gli abbonati se si scaricano l'applicazione dedicata che si chiama ‘Sky Go'.

Sia per la diretta in tv sia per quella in streaming prima e dopo la partita ci saranno nutriti collegamenti da studio per analizzare ogni aspetto di Roma-Inter, con analisi tattiche, indiscrezioni di mercato e i commenti dei protagonisti in campo e in panchina.