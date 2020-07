Napoli-Udinese in TV e diretta streaming, dove vedere la partita di Serie A

Napoli-Udinese si affrontano nella domenica della 34a giornata di Serie A: calcio d’inizio alle 19.30 allo stadio San Paolo di Napoli. Match trasmesso in diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go. Il Napoli di Gattuso è a caccia della vittoria dopo i due pareggi consecutivi contro Milan e Bologna. Dall’altra parte anche i friulani vorrebbero centrare tre punti per chiudere definitivamente la corsa alla salvezza. In attesa delle formazioni ufficiali, possibile il ritorno in campo dal primo minuto per Insigne e Fabian Ruiz nel Napoli.