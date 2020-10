In questo weekend tornano a giocare i club – che hanno lasciato spazio alle nazionali. La Serie A riparte sabato, ma oggi tocca già alla Serie B con una sfida di vertice tra due squadre molto ambiziose il Brescia e il Lecce. Mentre in Ligue 1 gioca il Paris Saint Germain che scenderà in campo in casa del Nimes.

Dove vedere Brescia-Lecce in TV e in streaming

La Serie B ritorna con la 3a giornata e con l'anticipo tra il Brescia e il Lecce. Un incontro importante, tra due squadre che puntano alla promozione. Anche se i lombardi sono partiti male – un punto in due partite. Cellino ha già esonerato Delneri, al suo posto è tornato Diego Lopez che si troverà ad affrontare il Lecce guidato da Corini, tecnico della promozione dei bresciani e che proprio Lopez ha sostituito lo scorso febbraio. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 21. Telecronaca di Testoni e Schwoch. Brescia-Lecce sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da DAZN, che manderà in onda l'incontro in diretta streaming. Dunque partita visibile in streaming tramite pc, tablet, smartphone, Smart Tv ma anche PS4 o Xbox, e disponibile pure su Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Gli abbonati a Sky che posseggono il decoder di Sky Q avranno la possibilità di seguire l'incontro.

Dove vedere Nimes-PSG in TV e in streaming

Venerdì 16 ottobre riparte anche la Ligue 1, che rispetto a tutti gli altri principali campionati è iniziato molto presto e vivrà già la 7a giornata. Il Paris Saint Germain, campione in carica e lo scorso anno pure finalista in Champions League. Anche uno dei due anticipi del venerdì della Ligue 1 sarà mandato in onda da DAZN. Avranno la possibilità di seguire l'incontro tutti gli abbonati all'emittente che potranno seguire la partita in streaming su pc, tablet, Smart Tv e smartphone o su PS4, Xbox, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Calcio in tv oggi e stasera venerdì 16 ottobre

Ecco tutte le partite di calcio in tv venerdì 16 ottobre

21.00 – Brescia-Lecce: DAZN (Serie B)

21.00 – Nimes-PSG: DAZN (Ligue 1)