Venerdì 12 febbraio, le partite di calcio in TV. In programma il primo anticipo che apre la 22a giornata di Serie A tra Bologna e Benevento. Fischio d'inizio in orario alle 20.45 allo stadio Dall'Ara di Bologna per la sfida tra la squadra di Mihajlovic e quella di Inzaghi, con in palio punti pesanti per la salvezza. I rossoblu reduci dalla vittoria esterna nel derby di Parma vogliono il secondo successo di fila per staccare proprio i giallorossi che arrivano dal pareggio interno contro la Samp. Le due squadre sono appaiate in classifica a quota 23. Bologna-Benevento sarà trasmessa su Sky. Ecco tutte le info per vedere le partite in calendario oggi, di Bundesliga, Liga e Serie B, su Sky e DAZN.

Dove vedere Bologna-Benevento in TV e streaming

Bologna-Benevento sarà trasmessa in TV in esclusiva su Sky. Fischio d'inizio oggi venerdì 12 febbraio alle ore 20.45 per il confronto tra gli uomini di Mihajlovic e quelli di Inzaghi, che sarà visibile sul canale Sky Sport Serie A (202, 209 del satellite, 473, 483 del digitale terrestre). L'anticipo sarà trasmesso anche in diretta streaming e dunque disponibile alla visione su dispositivi portatili e computer, sfruttando una buona connessione internet, grazie all'app Sky Go riservata agli abbonati all'emittente satellitare. I possessori di Smart Tv potranno anche seguire la partita acquistando il singolo tagliando della stessa, sulla piattaforma live on demand Now TV.

Calcio in TV oggi e stasera venerdì 12 febbraio

Ecco tutte le partite di calcio in TV venerdì 12 febbraio: