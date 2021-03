Sabato 13 marzo, le partite di calcio in TV. In programma gli anticipi del sabato delle 27a giornata di Serie A. Alle ore 15 al Mapei Stadium sfida tra il Sassuolo, che nelle ultime 9 partite ha vinto solo una volta, e il Verona reduce dal ko con il Milan. Alle 18 al Vigorito di Benevento i padroni di casa ospitano la Fiorentina: le due squadre a pari punti in classifica, con 6 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione, non possono sbagliare. In serata alle 20.45 al Ferraris di Genova, il Genoa ospita l'Udinese con le due formazioni a caccia di punti per allontanarsi ulteriormente dalle zone calde. Ecco tutte le info per vedere le partite di Serie A, ma anche di Serie B, Premier, Liga, Ligue 1 e Bundesliga in TV e streaming su Sky e DAZN.

Dove vedere Benevento-Fiorentina in TV e streaming

Benevento-Fiorentina sarà trasmessa in TV in esclusiva su Sky. Il primo anticipo del sabato della 27a giornata di Serie A, si giocherà alle ore 18 allo stadio Vigorito di Benevento e sarà visibile sul canale Sky Sport Serie A (202 del satellite, e 473, 483 del digitale terrestre), con telecronisti Nucera e Marocchi. Sarà possibile vedere Benevento-Fiorentina anche in streaming, attraverso una buona connessione a internet. Come? Gli abbonati all'emittente satellitare, potranno collegarsi all'app SkyGo. Si potrà anche seguire la partita sulla piattaforma on demand live Now TV, acquistando il singolo biglietto della stessa, utilizzabile anche via streaming su Smart TV.

Genoa-Udinese su DAZN, gli orari

Genoa-Udinese sarà trasmessa su DAZN. I possessori di Smart TV potranno vedere il match in programma alle 20.45 allo stadio Ferraris di Genova, collegandosi all'app della piattaforma streaming. Gli abbonati potranno anche seguire il match su dispositivi portatili e computer, sfruttando la propria connessione a inter. La partita tra Genoa e Udinese sarà visibile anche su Sky, sul canale DAZN1 (209), un servizio riservato agli abbonati all'emittente satellitare che hanno aderito all'offerta Sky/DAZN.

Calcio in TV oggi e stasera sabato 13 marzo

