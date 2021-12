Calcio in TV, il programma del Boxing Day 2021: le partite di Premier League oggi e stasera Domenica 26 dicembre le partite di Premier League in programma in TV e in diretta streaming. Sono sei gli incontri visibili oggi su Sky, si comincia con Manchester City-Leicester alle ore 16.

A cura di Alessio Morra

Domenica 26 dicembre: le partite di Premier League oggi in programma in TV e in diretta streaming. Quest'anno la tradizione del Boxing Day è stata davvero in bilico. Il Covid in Inghilterra galoppa, la variante Omicron rende la vita difficile a tutta l'Europa. Ma alla fine si è deciso di andare avanti e per i match di oggi non ci sono nemmeno restrizioni sugli spalti. Ma due partite sono state però già rinviate. Non si disputeranno oggi Liverpool-Leeds e Wolverhampton-Watford. Ma nonostante ciò il programma è eccezionale. Perché oggi scenderanno in campo comunque il Manchester City, il Chelsea e il Tottenham.

Boxing Day oggi in TV: le partite di Premier League su Sky

Il 26 dicembre il programma della Premier anche a livello televisivo inizierà alle ore 16 quando scenderanno in campo il Manchester City e il Leicester, partita che sarà trasmessa su Sky Sport Football (canale 203) con la telecronaca di Nicola Roggero. Contemporaneamente sarà trasmesso su Sky Sport Uno (canale 201) ‘Diretta Gol Premier League' che comprende la visione di quattro incontri, oltre a quello del City capolista, si potranno seguire West Ham-Southampton e Norwich-Arsenal ma non più Burnley-Everton e Tottenham-Crystal Palace, che sono state rinviate a causa del Covid.

Mentre alle 18.30 su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203) con la telecronaca di Federico Zancan si potrà seguire Aston Villa-Chelsea. Alle 21 il programma di giornata si completerà con la sfida tra il Brighton e il Brentford, commento di Massimo Marianella. Gli incontri si potranno seguire anche in streaming tramite Sky Go e Now.

ore 16 – Manchester City-Leicester, Sky

ore 16 – Diretta Gol, Sky

ore 18.30 – Aston Villa-Chelsea, Sky

ore 21 – Brighton-Brentford, Sky

Le prossime partite di Premier League: calendario e orari TV

La 19a giornata di Premier si chiuderà lunedì sera con il match tra il Newcastle e il Manchester United, che scenderanno in campo lunedì 27 dicembre alle ore 21. La 20a giornata inizierà subito, addirittura martedì 28 dicembre, con il match tra l'Arsenal e il Wolverhampton, in campo alle 13.30. Poi alle 16 si disputeranno diverse partite inclusa Southampton-Tottenham.