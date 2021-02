La famiglia Nainggolan sarà ancora più unita di prima visto che dopo il ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari in Serie A, nel capoluogo sardo è sbarcata anche la sorella gemella, Riana, che è stata appena acquistata dal Cus Cagliari Futsal, squadra femminile di calcio a 5. Con grande soddisfazione del ben più famoso fratello.

Il legame tra la Sardegna e la famiglia Nainggolan negli anni invece di svanire si è rafforzato. Un doppio filo invisibile che ha legato e sta ancora il destino sta tessendo approfittando del calcio e dei suoi girotondi infiniti grazie al calciomercato. Radja, dopo gli esordi nel Cagliari e l'esplosione in Serie A che l'ha allontanato dalla Sardegna consacrandolo alla Serie A, prima è andato in Capitale con il trasferimento a Roma e poi è giunto a Milano. Oggi è tornato al punto di partenza della sua carriera sportiva. Dopo la scorsa stagione, da gennaio è ritornato a vestire la maglia dei tre Mori, lasciando definitivamente il nerazzurro.

Una sorte simile l'ha vissuta anche la sorella gemella di Radja, Riana che da oggi è una nuova giocatrice del Cus Cagliari futsal, squadra di calcio a 5. Classe 1988, centrale, Riana è tornata in Sardegna dopo l'esperienza con la maglia del Sinnai vissuta nella stagione 2015/2016. Anche per lei, una scelta dettata più dal cuore che dalla ragione, con i sentimenti che hanno prevalso sul resto.

"Radja è stato felice di sapere che ero tornata in Sardegna e a Cagliari. Così abbiamo la possibilità di restare più vicini e in contatto" ha detto Riana presentandosi ai suoi nuovi tifosi: "La mia scelta? Non ho mai dimenticato la Sardegna anche negli anni in cui ho giocato a Roma. Quando è arrivata la chiamata del Cus non ci ho pensato due volte e il cuore ha fatto il resto. Il mare, la tranquillità, sono fondamentali per me. Qui sono felice".