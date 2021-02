Gli ultimi mesi del Barcellona sono stati disastrosi. Il 2020 verrà ricordato come anno dei tre allenatori (Valverde, Quique Setien e Koeman) e dell'incredibile 8-2 incassato nei quarti di finale di Champions League con il Bayern Monaco. Nel 2021 la pagina non è stata voltata, ko in Supercoppa di Spagna pesante e in semifinale (d'andata) di Coppa del Re, ma recupero in campionato con il piazzamento Champions quasi blindato, poi l'1-4 interno con il PSG negli ottavi di Champions, brutta figura e altro obiettivo svanito. Ora si pensa alle elezioni presidenziali, che si terranno tra poche settimane. Chi vincerà dovrà capire cosa fare con Leo Messi, che vuole andare via e ha il contratto in scadenza a giugno, ma dovrà soprattutto ingaggiare un sapiente uomo mercato, un dirigente che non sbagli com'è stato fatto in tutti questi ultimi anni in cui il Barcellona ha speso tantissimo e lo ha fatto molto male.

Gli esosi colpi di mercato di Dembele, Coutinho e Griezmann

Il Barcellona in queste ultime stagioni non sembra aver avuto un filo conduttore reale sul mercato. I blaugrana hanno acquistato tanti calciatori e alcuni li hanno strapagati. Per colmare il vuoto lasciato da Neymar i catalani nell'estate del 2017 piazzarono il colpo Dembélé, che fu prelevato per la cifra enorme di 140 milioni di euro, che finirono nelle casse del Borussia Dortmund. Si pensava potesse essere lui l'erede di O'Ney, ma non è stato così: un grave infortunio e tanta discontinuità non lo hanno premiato.

Nel gennaio successivo il Barcellona si rinforzò ulteriormente acquistando Coutinho, preso addirittura per 145 milioni di euro. Spesi malissimo pure quelli perché ha fatto molto poco, il brasiliano è stato ceduto per una stagione in prestito oneroso al Bayern prima di tornare alla base. E poi c'è Griezmann, che ha qualità vere molte di più di Dembélé e Coutinho, lo ha dimostrato con l'Atletico Madrid e soprattutto con la nazionale della Francia ma che si è dovuto adattare con fatica a una nuova realtà ed è costato 120 milioni di euro. Per prenderli il Barcellona ha speso oltre 400 milioni.

I tanti colpi di sbagliati del Barcellona: da Vidal a Boateng

Campagna acquisti sbagliata a ogni livello. Arturo Vidal sicuramente è un ottimo giocatore, ma un tempo i catalani mai avrebbero speso per lui 18 milioni, ed era stato prelevato anche Kevin Prince Boateng, che dopo pochi mesi è stato rispedito al Sassuolo. Sbagliato anche l'acquisto di Sergino Dest, l'unico vero colpo estivo (Trincao era stato bloccato prima della pandemia) che è costato 21 milioni di euro più 5 di bonus (e ha una clausola di 400 milioni). L'americano voluto da Koeman ha mostrato di non essere (almeno ora) all'altezza. E tra i colpi sbagliati c'è anche Lenglet, difensore centrale costato 25 milioni, e Braithwaite, preso per 18 milioni di euro.