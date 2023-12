Calciatore muore in un incidente stradale: un video postato poco prima mostra il guidatore ballare Adriano Bololo era una stella di Fut7 e X1 in Brasile: il 25enne è morto sul colpo dopo che l’auto su cui viaggiava si è schiantata contro un palo sull’autostrada. Un video pubblicato poco prima sui social mostra il guidatore della vettura ballare, staccando le mani dal volante, nonché la velocità eccessiva del veicolo.

A cura di Paolo Fiorenza

Un calciatore brasiliano, il 25enne Adriano Bololo, è morto sul colpo dopo che l'auto su cui viaggiava assieme a quattro amici si è schiantata contro un palo. La vicenda ha avuto un grande impatto a causa di un video – pubblicato sui social poco prima del tragico incidente – in cui si vede il guidatore della vettura ballare, staccando le mani dal volante, mentre un altro filmato mostra la macchina sfrecciare a quasi 130 chilometri orari, ben oltre i limiti di legge.

Adriano Sampaio, detto Adriano Bololo, era un nome molto conosciuto in Brasile, una stella dell'X1, un format calcistico simile al futsal, nonché del Fut7. Aveva appena vinto una partita con la propria squadra, prima di mettersi in viaggio assieme ai suoi quattro amici, Raul Xavier, Caio, Joao Paulo e Da Lua, per andare ad assistere ad un match nella città di Mossoro, nello stato del Rio Grande do Norte. La morte se lo è preso sulla via del ritorno per Fortaleza, mentre i suoi amici sono rimasti feriti e trasportati in ospedale.

Nel video si vede Joao Paulo ballare alla guida, mentre appare eccessiva la velocità del veicolo, 129 km/h, ben al di sopra della velocità massima di 60 km/h. Successivamente i giovani si sono scontrati con un cartello sull'autostrada dopo che il conducente ha perso il controllo della vettura. Le immagini mostrano l'auto bianca completamente distrutta dopo l'incidente.

La Segreteria di Pubblica Sicurezza e Difesa Sociale ha poi rilasciato una nota: "Una squadra della Perizia Forense dello Stato di Ceara è intervenuta sul luogo dell'incidente, dove sono state raccolte prove che aiuteranno il lavoro della polizia". Bololo ha giocato per la nazionale brasiliana, oltre che diverse squadre del Ceara. Lascia una figlia.

"Bololo era un ragazzo unico. Quando l'ho conosciuto davvero, ho visto che era un bravo ragazzo, aiutava la sua famiglia. Con i soldi che ha guadagnato con l'X1, dove era nel momento migliore della sua carriera, ha ristrutturato la casa, ha comprato una macchina, una moto, ha aiutato i suoi fratelli. Era un ragazzo giocoso e buono", ha detto Diego Gentil Tavares, presidente della sua attuale squadra di X1.