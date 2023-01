Calciatore espulso con un cartellino tondo, i tifosi non capiscono: ha un doppio significato Durante Wrexham-Sheffield Utd, gara dei 16mi di finale in FA Cup, al 71′ è accaduto un evento particolare: l’arbitro Dean Whitestone ha espulso un giocatore estraendo un cartellino rosso circolare. Un fatto che ha destabilizzato migliaia di tifosi che non sapevano della sua esistenza e utilità.

Come può una anonima partita di un sedicesimo di finale di FA Cup tra una formazione di quinta serie inglese contro una di seconda divisione, diventare una gara che fa parlare tutta l'Inghilterra e non solo? Semplice, ci ha pensato il direttore di gara, il signor Dean Whitestone quando al 71′ del match ha deciso di espellere un giocatore ospite per condotta antisportiva. Mostrandogli un cartellino rosso, rotondo.

Un semplice particolare che ha scatenato da subito la curiosità di tantissimi tifosi inglesi e che ha solleticato anche quella di molti appassionati rimasti perplessi davanti alla forma del cartellino sventolato a Daniel Jebbison, 19enne centrocampista dello Sheffield Utd che ha colpito un avversario al 71′ a palla lontana venendo direttamente espulso. Una normale decisione disciplinare del direttore di gara, senza l'ausilio del VAR che ancora non è previsto in queste fasi di Coppa, ma che è destinato già a fare storia e discutere sui social, al di là dell'esito finale del match. Conclusosi su un rocambolesco 3-3 che richiede il "replay" a campi invertiti.

Ma l'esito della gara è passato immediatamente in secondo piano con i tifosi perplessi sugli spalti del Racecourse Ground di Wrexham e di molti fan che hanno seguito il match in TV subito postando il curioso episodio. Tantissime le domande e le perplessità riversatesi sul web anche perché da parte della Federcalcio inglese non c'era stato alcun comunicato o nota a riguardo e per molti è apparsa come una autentica e incredibile novità. "Le persone sono confuse riguardo al cartellino rosso a Jebbison, ma quello che mi preoccupa di più è che la ‘forma' è un cerchio" è stato uno dei primi commenti online cui ne è seguita una valanga. "Non era da rosso ma ciò che è peggio è che il cartellino è rotondo", "Ma qualcuno ha notato che il cartellino rosso era a forma di cerchio? Non l'avevo mai visto prima…". "Sto guardando Wrexham-Sheffield Utd… da quando il cartellino rosso è rotondo? Sono vissuto in una grotta?". "Aspetta" scrive un altro utente, "quindi il cartellino rosso è un cerchio, ma il cartellino giallo è ancora rettangolare??? Ora sono davvero incuriosito".

Tantissime domande rimaste senza risposta che hanno però portato ad un doveroso chiarimento, anche perché l'episodio è avvenuto a seguito di un altro ‘cartellino' mai visto: di colore bianco. Ma in quell'occasione si trattava di un vero e proprio inedito. Spiegazioni che hanno rivelato alcuni retroscena, per molti tifosi, inediti e sconosciuti come, ad esempio, che la forma circolare dei cartellini è da sempre prevista e a disposizione degli arbitri. E che la differenza tra il classico cartoncino rettangolare e quello rotondo ha anche una duplice e ben definita valenza. A diramare i dubbi ci ha pensato il "RefChat – The Refereeing Forum" un forum online arbitrale adibito specialmente a spiegare eventuali decisioni in campo, risolvere controversie tra tifosi, analizzare le situazioni più delicate. "I cartellini nella doppia forma, circolari e rettangolari, sono stati originariamente introdotti per "aiutare" i giocatori che non potevano distinguere tra i differenti colori. Servivano anche per aiutare l'arbitro che voleva estrarre il cartellino velocemente, la sua sagoma gli diceva quale cartellino stava estraendo". Perciò la doppia forma aveva duplice utilità: aiutare i giocatori daltonici e agevolare l'arbitro nella scelta senza dover controllare nel taschino.

Dunque, ciò che ha fatto l'arbitro Dean Whitestone al 71′ di Wrexham-Sheffield Utd è stato semplicemente un perfetto "tuffo nel passato", dando fondo ad una possibilità che da sempre esiste e che si è persa con il progredire dei tempi. Adesso bisognerà capire se sia stata una scelta squisitamente personale o se verrà applicata anche in altre partite con il ritorno del cartellino rosso tondo, un vero e proprio "classico" di un calcio che fu proprio mentre tutto corre sempre più velocemente verso il futuro.