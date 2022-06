Calciatore arrestato ad Ibiza, accusa terribile: “Ha violentato un’adolescente in una villa” Terribile storia dalla Spagna, con due uomini arrestati con l’accusa di aver stuprato una giovane ragazza ad Ibiza. Uno dei due è un calciatore che milita in un top club.

Una storia terribile scuote il mondo del calcio, in un week-end in cui l'attenzione mediatica è focalizzata soprattutto su calciomercato e Nations League. Purtroppo i fatti non hanno nulla a che fare con lo sport, ma hanno come protagonista un calciatore che è stato arrestato pochi giorni fa. L'uomo, l'identità del quale non è stata svelata, è finito in manette in Spagna con l'accusa tremenda di aver violentato una ragazza in una villa durante le vacanze ad Ibiza.

A fare chiarezza su quanto accaduto, in esclusiva, è stato il quotidiano Periódico de Ibiza e Formentera che ha ricostruito per ora in maniera parziale gli eventi avvenuti all'alba di mercoledì a Sant Josep de sa Talaia, villaggio nella parte occidentale di Ibiza. Due giovani sono stati arrestati con l'accusa di essere stati i presunti autori di un reato di violenza sessuale su una ragazza non ancora 18enne spagnola. Quest'ultima avrebbe raccontato il tutto alla polizia, nella denuncia presentata nel pomeriggio della giornata successiva. Prima però la ragazza sotto shock si è recata presso l'ospedale di Can Misses dove è stata sottoposta alle cure del caso.

Anche grazie ai dettagli forniti negli uffici della Guardia Civile, la Polizia giudiziaria è riuscita a risalire ai due uomini poi identificati dalla ragazza. Quest'ultima ha raccontato di essere stata vittima di una serie di stupri all'interno di una villa che si trova nei pressi della Cova Santa, un'antica grotta naturale con un ampio ristorante, lounge garden e club, sede di spettacoli e concerti. I due uomini finiti dietro le sbarre hanno entrambi 25 anni sono tedeschi, e uno di questi stando a quanto riportato da una fonte della polizia è un calciatore professionista che gioca per una squadra di spicco della Bundesliga , la prima divisione del calcio tedesco.

Non è chiaro se gli arrestati siano già comparsi davanti ad un giudice inquirente in una prima udienza in tribunale. Nelle prossime ore si capirà se potranno essere rilasciati dietro pagamento di una cauzione attesa di un'indagine penale in corso o rinviati in custodia. Secondo ulteriori particolari forniti da The Sun, il calciatore avrebbe appena prolungato il contratto con il suo club, che sarebbe uno di quelli di maggior successo in Germania.