Calafiori segna un gol favoloso in Manchester City-Arsenal, poi chiede incredulo: “È buono?” Il difensore della Nazionale ha realizzato contro il Manchester City il primo gol della sua carriera in Premier League. Un gol meraviglioso, oltre che molto pesante per l’Arsenal. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Manchester City e Arsenal sono le squadre più belle di tutta la Premier League, lo sono da anni. L'allievo e il maestro Arteta e Guardiola. All'Ethiad sono scese in campo le due favorite (con il Liverpool) per il titolo e la partita che ne è venuta fuori è stata bellissima. Al solito gol di Haaland ha risposto Calafiori, che alla prima da titolare ha realizzato il primo gol con i Gunners. Una perla rara quella dell'ex di Roma e Bologna.

Haaland fa 100, poi pareggia Calafiori

Sfida spettacolare, dalle parole si è passati subito ai fatti. Rodri va giù dopo una dozzina di secondi. Haaland al 9′ realizza il 100° gol con la maglia del Manchester City, il 10° in questa Premier League (decimo in cinque partite!). Rodri si infortuna, esce con l'aiuto dello staff medico del City e per lo spagnolo si teme un infortunio serio. Poco dopo arriva il pari dell'Arsenal, che realizza Riccardo Calafiori, schierato ufficialmente terzino sinistro (usando una vecchia dicitura) da Arteta, che lo ha lanciato titolare nella partita più difficile.

La gioia incontenibile di Calafiori

E Calafiori ripaga tutti con un gol favoloso. L'Arsenal riprende il gioco velocemente, Martinelli è bravo, sale bene, elude un paio di avversari e serve Calafiori che con un tiro a giro meraviglioso mette il pallone nell'angolino: è gol, 1-1. Il primo di Calafiori in Premier. Un gol favoloso. L'ex Bologna corre da Arteta e gli salta addosso. Una gioia coinvolgente. I calciatori del City accerchiano l'arbitro, protestano, ma il gol viene convalidato. Durante quei momenti concitati il difensore della Nazionale ha qualche dubbio e viene immortalato mentre tra l'incredulo e il preoccupato chiede: "Is good?", e cioè "È buono?". Buonissimo. L'arbitro convalida: è un primo gol da ricordare, per sempre, con l'Arsenal.