Cagliari condannato dalla Fifa, deve pagare Nandez al Boca o ci sarà lo stop al mercato Il Cagliari è stato condannato dalla FIFA a versare l’ultima rata del pagamento di Nandez al Boca Juniors. Il club dovrà pagare altrimenti subirà il blocco del mercato.

A cura di Alessio Morra

Il Cagliari è stato condannato a pagare due milioni di euro al Boca Juniors, che pretendeva una tranche per la cessione del centrocampista Nahitan Nandez. Il club del presidente Giulini ha perso la battaglia con il club sudamericano, che ora dopo la sentenza del tribunale della FIFA attende la somma, che il Cagliari dovrà versare entro un mese e mezzo.

E dunque il club sardo sarà costretto a versare l'ultima tranche del pagamento, quella reclamata dal club argentino per il trasferimento di Nandez dal Boca al Cagliari, che ora dovrà pagare due milioni di euro. La decisione è stata stabilita dal tribunale della Fifa. La vicenda è molto lunga e le due società non ne sono venute a capo in modo pacifico e così è stato costretto a decidere un giudice internazionale. Il Cagliari ha 45 giorni per saldare il debito, che partono dal giorno del verdetto, e ciò significa che i sardi hanno tempo fino alla seconda metà di marzo per chiudere il contenzioso con il Boca. In caso di mancato pagamento il Cagliari rischia il blocco nelle prossime tre sessioni di mercato, la mazzata sarebbe enorme.

Il Cagliari nell'estate 2019 aveva comprato Nandez, ma non ha pagato la seconda rata, che ammonta a due milioni di euro più il 5% di interessi al Boca Juniors. L'uruguagio, che nel 2022 ha avuto diversi problemi e non ha mai giocato, due anni e mezzo fa era stato l'acquisto più esoso della storia del Cagliari, che chiuse un accordo con il club argentino, che avrebbe incassato 18 milioni di euro dalla cessione di Nandez, che è stato uno dei migliori centrocampisti degli ultimi due campionati, ed era finito nel mirino di club importanti (come anche Inter e Juventus), in questo campionato non ha brillato, come tutta la squadra che lotta per non retrocedere.