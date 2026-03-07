Bustamante ucciso con due proiettili al petto, aveva 19 anni: tragedia nel calcio in Cile

Tomas Bustamante Carriel è stato colpito da due proiettili al petto e lasciato davanti a una struttura sanitaria da quattro uomini poi fuggiti: la promessa del calcio cileno è morto a 19 anni. La polizia ha avviato le indagini e arrestato un sospettato.

Il calcio in Cile è sotto shock per la tragica morte di Tomas Bustamante Carriel, giovane promessa del football locale uccisa a soli 19 anni in una sparatoria ancora avvolta nel mistero.

Secondo quanto ricostruito dalle autorità, il centrocampista sarebbe stato colpito da due proiettili al petto. Poco dopo, quattro uomini lo avrebbero trasportato davanti ad un ospedale per poi allontanarsi rapidamente senza lasciare spiegazioni. Il personale medico ha immediatamente tentato di salvargli la vita, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi e il ragazzo è morto poco dopo il ricovero.

L’episodio è avvenuto nella zona di Coihueco, in Chile. Dopo l’allarme, Bustamante è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Chillán, dove i medici hanno provato a rianimarlo senza successo. Nel frattempo gli investigatori hanno avviato una vasta indagine per chiarire la dinamica della sparatoria.

Durante i rilievi sono stati individuati segni di colpi d’arma da fuoco su un’automobile e su un’abitazione nelle vicinanze, elementi che potrebbero aiutare a ricostruire quanto accaduto. La polizia ha già fermato un sospettato con l’accusa di omicidio.

Bustamante ucciso a 19 anni: mistero sulla morte della promessa del calcio cileno

Bustamante era considerato uno dei giovani più promettenti del calcio cileno. Cresciuto nelle giovanili del Ñublense, aveva trascorso anche un periodo nel settore giovanile dell’Huachipato prima di proseguire la sua carriera tra i professionisti.

Nel 2025 aveva giocato in prestito al Brujas de Salamanca, club militante nella terza divisione cilena. Proprio con quella squadra aveva vissuto uno dei momenti più significativi della sua breve carriera, segnando il gol decisivo nella vittoria contro il San Antonio Unido nell’aprile dello stesso anno.

Dopo la notizia della sua morte, il club ha pubblicato un messaggio di cordoglio sui social ricordandolo per il suo entusiasmo e la sua energia dentro e fuori dal campo. “Siamo profondamente addolorati per la tua scomparsa, Tomy. Preferiamo ricordarti con la gioia che portavi ogni giorno nel nostro club”, si legge nella nota della società.

Intanto le indagini proseguono per chiarire chi abbia sparato e per quale motivo, mentre il mondo del calcio cileno piange la perdita di un talento che stava appena iniziando a costruire il proprio futuro