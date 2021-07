La Spagna dice addio agli Europei, in finale ci va l'Italia che attende adesso la vincente dell'altra semifinale Inghilterra-Danimarca. La Roja lascia la competizione al termine di una gara in cui ha messo in grande difficolta gli Azzurri di Roberto Mancini, un incontro in cui probabilmente avrebbero meritato qualcosa in più se non fosse per gli ormai noti limiti in fase realizzativa. Alla luce di ciò tra gli uomini di Luis Enrique serpeggia una grande amarezza per il risultato che, ai calci di rigore, ha premiato la Nazionale italiana costringendoli al ritorno anticipato a casa.

Tra questi il più rammaricato al termine del match è apparso il capitano Sergio Busquets che non si dà pace per aver perso avendo giocato meglio rispetto agli avversari: "Peccato, la squadra è stata molto brava e noi siamo stati superiori in quasi ogni momento. Abbiamo tirato fuori l'orgoglio. Tutti davano l'Italia come favorita ma noi abbiamo dimostrato di essere superiori a loro. È così, ma dobbiamo congratularci con i vincitori – ha infatti detto il centrocampista spagnolo dopo la semifinale persa ai rigori contro gli Azzurri.

"La squadra sta tornando – ha poi aggiunto il capitano della Roja -. Questo non è il momento di pensare a me stesso, ma di essere triste e orgoglioso allo stesso tempo. Non importa se io ci sarò o no, adesso bisogna guardare al futuro con ottimismo. Manca un anno e mezzo al Mondiale ma la strada da seguire è questa. C'è una grande squadra, con tanti giovani che stanno prendendo molta fiducia. Questa è la strada", ha chiosato Busquets prima di dirigersi verso l'ingresso di Wembley senza sciogliere i dubbi sul suo futuro.