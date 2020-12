Erano amici, sono stati inseparabili. A un certo punto furono soprannominati Bud&Terence, in onore a Bud Spencer e Terence Hill, due amici per la pelle che hanno mostrato il lato migliore di un'amicizia nella vita e nel grande schermo. Poi qualche mese fa si erano separati il Mono Burgos e Simeone. Si era detto che Burgos avesse lasciato il ruolo di vice allenatore perché voleva iniziare la carriera da capo allenatore, pareva avesse già un accordo ma non era così. Il ‘Mono' è a spasso, segue l'Atletico Madrid e soprattutto non riceve più notizie dirette dal Cholo, che non gli risponde più.

Simeone forse ha cambiato numero di telefono

In un'intervista rilasciata a Radio Marca l'ex portiere ha ricordato i tanti anni di lavoro assieme, prima da calciatore e poi da allenatore, e soprattutto ha detto che Simeone non gli risponde al telefono, e questo lo ferisce:

L'ho chiamato quando era malato di Covid. Abbiamo un'amicizia che dura da molti anni. Ho pranzato e cenato di più con lui che con la mia famiglia. Siamo stati insieme otto anni nella nazionale argentina e cinque anni nell'Atletico Madrid come giocatori e poi dieci come tecnici. Gli amici parlano quando c'è qualcosa che non va, non mi piace disturbare. Ora sembra che abbia cambiato numero di telefono, perché gli ho mandato un messaggio dopo la partita contro il Real Madrid, ma non mi ha risposto.

I motivi di questa freddezza la conoscono solo Simeone e Burgos, ma al di là di questo dispiace sempre quando due fedeli amici per la pelle finiscono per litigare e separarsi andando ognuno per la sua strada. Chissà magari il Mono Burgos ha gettato un'esca a Simeone, gli ha fatto un assist cercando magari di fare la pace proprio sotto Natale. E forse il ‘Cholo' risponderà sotto l'albero al prossimo messaggio del vecchio amico.