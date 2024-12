video suggerito

Bugaev morto in guerra in Ucraina: il nazionale russo aveva scelto il fronte evitare il carcere L'ex calciatore e nazionale russo Aleksej Bugaev è morto combattendo con l'esercito russo in Ucraina. Ha provato ad evitare così una pesante condanna per droga.

A cura di Marco Beltrami

L'ex calciatore e nazionale russo Aleksej Bugaev è morto mentre combatteva con l'esercito russo in Ucraina. Il 43enne si trovava nella zona del distretto militare settentrionale, quando ha perso la vita in circostanze per ora sconosciute. La notizia rilanciata da diverse fonti d'informazione russe, è stata poi confermata dall'avvocato di Bugayev e da suo padre.

Aleksej Bugaev morto durante la guerra in Ucraina

Una storia molto particolare quella di questo ex difensore che all'attivo ha anche due presenze ai campionati Europei con la rappresentativa del suo Paese. Il legale e agente sportivo Anton Smirnov ne ha denunciato il decesso su Telegram, con il papà Ivan che ha poi dichiarato: "Purtroppo la notizia della morte di Aleksej è vera".

Bugayev si trovava al seguito dell'esercito russo, a causa di una pesante condanna inflittagli in patria. L'ex calciatore infatti era stato condannato a poco meno di 10 anni di carcere per traffico di droga. Era stato colto in flagrante, mentre era in possesso di sostanze illegali destinate alla rivendita. Durante il processo Bugayev si è messo a disposizione delle autorità rivelando di non aver mai voluto vendere la droga, anche se poi ha ritrattato tutto ammettendo le sue colpe e mostrandosi pentito.

Perché Aleksej Bugaev si trovava al fronte nella guerra della Russia in Ucraina

Questo però non gli ha evitato una pesante condanna. Secondo il suo avvocato Bugayev ha deciso di "scambiare" la sua pena detentiva con l'impegno nell'esercito russo e la partecipazione all'invasione dell'Ucraina. Sperava così di potersi liberare più facilmente, ma dopo tre mesi le cose purtroppo per lui sono andate nel peggiore dei modi. Smirnov ha spiegato: "Secondo le mie informazioni, attualmente non c'è alcuna possibilità di estrarre il corpo di Alexey. Ci sono combattimenti".

Chi era Aleksej Bugaev, la sua carriera

Aleksej Bugaev ha vissuto tutta la sua carriera da calciatore in Russia vestendo le maglie di Torpedo Mosca, Tom’ Tomsk, Lokomotiv Mosca, Chimki, e Krasnodar. 7 le presenze in nazionale con due partite all’attivo agli Europei del 2004. Dopo l'addio al calcio nel 2010, Bugayev non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nel mondo del pallone. Ecco allora le brutte storie extra calcio.