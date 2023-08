Buffon travolto da un mare d’affetto dopo l’addio al calcio: “In porta eri Superman, sei unico” A 45 anni Gigi Buffon ha deciso di lasciare il calcio. L’ex portiere della Juventus ha ricevuto nelle ore successive al ritiro numerosissimi omaggi da parte di ex compagni di squadra. Da Totti a Bonucci in tanti gli hanno dedicato un pensiero.

A cura di Alessio Morra

A 45 anni e mezzo Gigi Buffon ha lasciato il calcio. Una notizia non da poco. Perché ha dato l'addio uno dei più grandi portieri di sempre, se non il più grande. Era nell'aria, forse per questo non c'è stata un'enfasi eccessiva – d'altronde le primavere non sono poche, anzi, e da tempo si vociferava del ritiro. Ma il ritiro di SuperGigi non ha lasciato indifferente chi ha giocato con lui, e in parecchi gli hanno dedicato un pensiero o un omaggio.

Una carriera straordinaria, a dir poco. La prima partita da professionista l'ha disputata nel 1995, in un Parma-Milan, l'ultima nel 2023! Praticamente 28 anni dopo, un Parma-Cagliari semifinale playoff d Serie B. In mezzo oltre mille partite, una vagonata di trofei (su tutti il Mondiale 2006) e una sfilza di record – calciatore con più presenze in Serie A e con la Nazionale, ma anche il portiere con l'imbattibilità più alta nella storia del campionato italiano – ma anche tante cocenti delusioni, come le finali di Champions perse con la Juve (in particolare quella del 2003) e la mancata qualificazione ai Mondiali 2018.

Buffon quando iniziò a giocare era un ragazzino, era scanzonato e usava indossare, sotto la divisa da portiere, una maglia di Superman, che per anni è stato un po' il suo marchio di fabbrica. E quell'essere supereroe lo ha sempre contraddistinto in campo, e gli ex compagni di mille battaglie hanno ricordato pure quello.

Andrea Pirlo, che è stato dalle giovanili compagno di squadra di Buffon (e poi anche l'allenatore nel 2020-2021), sui social ha scritto: "Gigi per me significa "i migliori anni della nostra vita". Non sono solo i ricordi a legarci, ma un'amicizia profonda, sincera e appassionata. Le storie indimenticabili restano in eterno e lui, superman del calcio mondiale, da oggi sarà un eroe dei nostri tempi. Per sempre".

Federico Bernardeschi dal Canada ha scritto: "Hai fatto la storia. Sei la storia. Sarai la storia. Ieri, oggi, Sempre". Bonucci, uno dei componenti della BBC che ha fatto anche le fortune del portierone, ha scritto: "Sei stato Un1co. E lo sarai per sempre. Non trovo neanche le parole per descrivere, quello che sei stato, quello che mi hai insegnato, quello che mi hai dato. Grazie Am1co M1o".

Con il 10 sottolineato più volte, probabilmente perché il difensore vuole ricordare gli scudetti vinti con la Juve da Buffon, mentre Cuadrado: "Superman in porta, una LEGGENDA grazie di tutto Buffon. Tanti auguri per il futuro".

Non poteva mancare un altro grande amico e cioè Francesco Totti: "Gigi, mi sembra ieri che ci siamo incontrati per la prima volta. Avrei mille cose di cui parlare o da ricordare. Per ora accontentati se ti dico che è stato bello, anzi è stato un onore, giocare e vincere insieme".