Buffon svela la scintilla con Ilaria D'Amico: "Una domanda a bruciapelo dopo il gol di Muntari" Gigi Buffon, ospite in TV da Fabio Fazio, è ritornato su una delle partite più contestate di sempre, Milan-Juventus del febbraio 2012, col famoso "gol fantasma" di Muntari. Che fu anche tra i primi "confronti" con Ilaria D'Amico, allora conduttrice TV: "Mi incalzò e dissi due verità" ha sottolineato l'ex n.1 della Nazionale: "Non me ne sono accorto e comunque in quel momento non lo avrei ammesso"

A cura di Alessio Pediglieri

Era il 25 febbraio 2012 quando il mondo del calcio italiano entrò nella bufera per un Milan-Juventus che è rimasto nella storia delle partite più contestate di sempre. Una gara "segnata" dal clamoroso gol non assegnato ai rossoneri, siglato da Muntari su cui si avventò Gigi Buffon togliendo la palla dalla porta per la rabbia milanista di fronte alle ineluttabili immagini TV. E che accese la scintilla tra l'allora n.1 bianconero e Ilaria D'Amico, conduttrice su Sky, che lo incalzò in diretta: "Una domanda a bruciapelo, ma dissi due verità".

Gigi Buffon a "Che Tempo Che fa" ricorda il gol – non gol di Muntari in Milan-Juve del 2012

Con un Milan-Juventus piatto forte dell'ultimo weekend di Serie A e un Gigi Buffon ospite d'onore in televisione da Fabio Fazio, insieme alla sua consorte Ilaria D'Amico, il pensiero è corso anche a quella giornata del 2012 che fu foriera di acide polemiche e code velenose che proseguirono per molto tempo e ancor oggi fanno storcere il naso per il torto subito dal Milan. "Non avrei detto nulla", ha confessato Gigi Buffon su una ferita ancora aperta, approfittando di un aneddoto che riguardò il caldo post partita con la domanda a lui diretta dall'allora conduttrice di Sky, Ilaria D'Amico, oggi sua moglie. Uno dei primi approcci "professionali" che li fecero incrociare, nel modo meno prevedibile: "Era la famosa serata del gol-non gol… diciamo del non gol, dai…" esordisce Buffon.

Ma cosa accadde in quel Milan-Juve tra le due squadre appaiate in classifica che si affrontarono a San Siro? Sullo 0-0 Muntari trova il guizzo vincente in area piccola, ma Tagliavento non conferma il gol con Buffon che toglie il pallone da oltre la linea. Poi la Juve pareggerà e si scateneranno le polemiche con Ilaria D'Amico che con Buffon in diretta, calca la mano: "Nel post gara mi fece una domanda a bruciapelo. Mi chiede: ma Buffon se se ne fosse accorto, avrebbe denunciato la cosa? Assolutamente no, ho risposto" ricorda l'ex n.1 rivivendo la serata calda su Sky. "Non me ne sono accorto ed è la verità perché sfido chiunque nel giro di mezzo secondo a dire la palla dov'è, se entra o altro… io ero in terra, non ero in piedi. Dunque" prosegue Buffon "ho detto la verità. Non me ne sono accorto, ma anche un'altra verità: non avrei detto nulla".

L'aneddotto si conclude con un'ultima chiosa da parte di Buffon, tra il serio e il faceto: "Non l'avessi mai fatto…" ritornando su polemiche acri che solo il tempo ha saputo svelenire. "A distanza di anni grazie al cielo ci si può anche scherzare" commenta l'ex portiere. "Ancora oggi Galliani mi chiede se era gol e io gli rispondo: ci assomigliava molto ma alla fine non lo era… e lui ride come un matto".